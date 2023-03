Schwanger und schutzlos - Das Schicksal einer Frau im Nazi-Regime

Plus Margarete Friedrich wird 1942 wegen Umgangs mit einem Kriegsgefangenen verurteilt. Die Witwe kommt nach Aichach ins Zuchthaus. Danach ist nichts mehr wie zuvor.

Margarete Friedrich ist im siebten Monat schwanger, als sie abgeholt wird: Am 21. September 1942 um 15 Uhr wird die Landarbeiterin in Warmensteinach im Fichtelgebirge verhaftet und ins Untersuchungsgefängnis nach Bayreuth gebracht. Sie sagt, sie sei vergewaltigt worden. Die Nazi-Justiz wirft ihr verbotenen Umgang mit einem Kriegsgefangenen vor. Ihre beiden Töchter, 14 und acht Jahre alt, muss die Witwe eines Waldarbeiters zurücklassen.