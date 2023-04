Oldtimerschau und Ideen für autofreien Stadtplatz: Das ist am Wochenende los

Am Samstag geht es um Ideen für einen autofreien Bereich am Stadtplatz, am Sonntag kommen Old- und Youngtimer zur Wittelsbacher Oldtimerschau nach Aichach.

Zwei scheinbar ganz gegensätzliche Veranstaltungen finden am Wochenende auf dem Aichacher Stadtplatz statt. Am Samstag will dort Veronika Stadlmaier Menschen versammeln, die sich dort einen autofreien Bereich vorstellen können, und am Sonntag wird er bei der Oldtimerschau zur Bühne für historische Fahrzeuge.

Was klingt wie ein Widerspruch, ist für Veronika Stadlmaier keiner. Sie sei nicht gegen die Oldtimerschau und auch nicht generell gegen Autos, sagt die Aichacherin. Ihr gehe es lediglich darum, Menschen zusammenzubringen, die es wie sie selbst gut fänden, wenn ein Teil des Stadtplatzes von parkenden und durchfahrenden Autos befreit würde. Zudem habe sie den Eindruck, dass nur wenige Bürgerinnen und Bürger von der Diskussion im Stadtrat über eine Verkehrsberuhigung am Stadtplatz wissen. Mit dem "Get-together", dem Zusammenkommen, am Samstag will sie deshalb auch darauf aufmerksam machen.

Ideen für den Stadtplatz im Bauausschuss vorgestellt

Ideen, wie der Bereich des Oberen Stadtplatzes zwischen der Koppoldstraße und dem Alten Rathaus mit einem Wasserspiel und Bäumen gestaltet werden könnte, hat das Münchner Büro OK Landschaft kürzlich im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt, wobei auch Vertreter der Anwohner, der Gastronomie und des Einzelhandels einbezogen waren. Dort wird kontrovers diskutiert. An der Diskussion können sich alle Interessierten beteiligen. Auf der Internetseite der Stadt werden die Gestaltungsvorschläge präsentiert. Auf einem sogenannten "Concept-Board", einer Art digitalem Arbeitstisch, können alle ihre Ideen und Bedenken einbringen.

Ideen für den Oberen Stadtplatz werden derzeit im Aichacher Stadtrat diskutiert. Darauf will Veronika Stadlmaier mit einer Veranstaltung am Samstag, 15. April, aufmerksam machen. Dieser Entwurf heißt "Eichach" und erinnert an den Aichacher Wappenbaum. Foto: Andreas Kicherer, Ok Landschaft

Stadlmaier, die mit dem Grünen-Stadtrat Josh Stadlmaier verheiratet ist und unter anderem mit ihm das Stereowald- und später das Stereostrand-Festival veranstaltet hat, betont, hinter der Veranstaltung stehe keine Partei oder Gruppierung, sondern alleine sie als Privatperson. Die 34-jährige zweifache Mutter hofft, dass am Samstag viele kommen, die einen autofreien Bereich am Stadtplatz mit mehr Bäumen und Platz für mehr Miteinander und Gemütlichkeit wie sie für eine gute Idee halten und so erfahren, dass sie mit dieser Haltung nicht allein sind. Los geht es am Samstag um 11 Uhr. Für Musik sorgt der Aichacher Singer-Songwriter Janik Elijah.

Am Sonntag kommen Young- und Oldtimer nach Aichach

Sound ganz anderer Art ist dann am Sonntag zu hören. Laut röhrende Motoren, glänzende Lacke und klassische Designs lassen die Herzen der Fans historischer Gefährte höherschlagen. Rund 150 Old- und Youngtimer aus Oberbayern und Schwaben werden sich am Sonntag, 16. April, von 9.30 bis 15 Uhr auf dem Stadtplatz in Aichach präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem Motorsportclub Lech-Schmuttertal e.V. im ADAC veranstaltet die Stadt Aichach die 12. Wittelsbacher Oldtimerschau für Pkw und Motorräder bis Baujahr 1998.

Bereits jetzt haben zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer ihr Interesse an dieser Veranstaltung bekundet. Während des Treffens und der Präsentation der historischen Old- und Youngtimer auf dem Platz ermittelt eine Jury die Preisträger für die Fahrzeugprämierung. Höhepunkt ist um 15 Uhr die Prämierung der Fahrzeuge und die Übergabe der Preise durch den Bürgermeister der Stadt Aichach, Klaus Habermann, und Baron Umberto von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach. Prämiert werden der schönste Vorkriegsoldtimer, der schönste Kleinwagen, die schönste Limousine, das schönste Cabrio, das schönste US-Car und das schönste Motorrad.

Die schönsten Fahrzeuge bei der Oldtimerschau in Aichach werden prämiert

Neu in diesem Jahr: Am Sonntag um 11 Uhr starten viele der Old- und Youngtimer-Fahrer zur Kühbacher Klassikfahrt durch die Aichacher Stadtteile. So können auch die Einwohner der Stadtteile, die nicht zur Oldtimerschau kommen können, die Fahrzeuge sehen. Die Strecke führt in einer Schleife über Untergriesbach, Oberwittelsbach, Untermauerbach, Klingen, Ecknach, Sulzbach, Griesbeckerzell, Hiesling, Oberschneitbach und Unterschneitbach zurück nach Aichach (Franz-Beck-Straße, Bahnhofstraße) und dann in einer weiteren Runde über Oberbernbach, Walchshofen, Großhausen, Kühbach und Unterwittelsbach zurück zum Stadtplatz. Dort werden die ersten Oldtimer gegen 12.45 Uhr erwartet. Um die Wartezeit bis zur Prämierung zu verkürzen, spielt von 13 bis 15 Uhr die Crazy Oak Big Band vor dem Aichacher Rathaus.

Weitere Informationen gibt es beim MC Lech-Schmuttertal, Telefon 0821/48688805, oder nach E-Mail an vorstand@mc-lech-schmuttertal.de. Auch Anmeldungen von weiteren Fahrzeugen sind über diese Kontaktdaten möglich. (AZ)