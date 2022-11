Parken in der Aichacher Innenstadt bewegt die Bürger

Plus Beim Aichacher Bürgerforum für das Entwicklungskonzept notieren 40 Teilnehmer Wünsche, Anregungen und Kritik. Der Stadtplatz ist in mehrfacher Hinsicht Thema.

„Endlich einen Bücherschrank“, „Nahversorgung in den Ortsteilen“, „Gemeindezentrum im San Depot“ oder „Fußgängerzone erweitern“ sind nur einige der Wünsche und Anregungen, die die rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Bürgerforum der Stadt Aichach äußerten. Es fand am Mittwoch im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) im Stadtteil Ecknach statt und war der erste Schritt, bei dem die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen wurden. Der nächste Schritt ist eine Bürgerwerkstatt, die für das Frühjahr geplant ist.