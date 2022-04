Aichach

vor 47 Min.

Prozess in Aichach: Polizei findet Cannabis im Zimmer eines 20-Jährigen

Plus Ein 20-Jähriger handelt unerlaubt mit Drogen. Zur Verhandlung in Aichach bringt er einen Stapel Negativnachweise mit. Einen Punkt findet das Gericht sonderbar.

Von Gerlinde Drexler

Rund 120 Gramm Marihuana fanden die Polizeibeamten im Juni vergangenen Jahres in der Wohnung eines heute 20-Jährigen aus dem Raum Aichach. Zusammen mit etwas Amphetaminen und Ecstasy-Tabletten. Außerdem war der Schüler erwischt worden, wie er Drogen an Freunde verkauft hatte. Er musste sich deshalb wegen unerlaubten Handels mit Drogen, in einem Fall sogar in nicht geringer Menge, vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten. Einen Punkt fand das Gericht sonderbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

