Ramadama in Aichach: Schulen und Kindergärten sammeln Müll in der Stadt

Schulen und Kindergärten machen am Freitag den Auftakt: Sie sammeln im Stadtgebiet Müll auf. Am Samstag übernehmen Vereine, Organisationen, Firmen und Privatleute.

In Aichach begann am Freitag das Ramadama. An der Aufräumaktion, organisiert vom Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt sowie der Stadt selbst, beteiligten sich am Freitag einige Kindergärten und alle Schulen.

Ausgerüstet mit Warnwesten, Eimern und Tüten, gingen unter anderem die Mädchen und Buben der Klasse 3b der Ludwig-Steub-Grundschule in Richtung Oskar-von-Miller Straße. Vorbei am Griesbacherl sammelten sie schon auf dem Weg zum eigentlichen Einsatzort unzählige Zigarettenstummel, Kronkorken und Papierschnipsel ein.

Stadtmaskottchen Aichi ist ebenfalls beim Ramadama dabei

Manche Kinder waren mit Gummihandschuhen ausgestattet. Andere hatte Greifzangen dabei, der Rest hob den Müll mit bloßen Händen auf oder hielt den Sammlern die Tüten und Eimer hin. Schon nach kürzester Zeit häufte sich der Unrat in einer beträchtlichen Menge. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei. Der achtjährige Leo erklärte den Sinn der Landschaftssäuberungsaktion so: "Das Tolle ist, dass wir Umweltverschmutzung aufräumen und die Welt retten." Auch Stadtmaskottchen Aichi kam zum Ramadama.

Am Samstag wird die Aktion fortgesetzt: Dann räumen Vereine und Organisationen, Firmen und Privatleute auf.