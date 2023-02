Aichach

Skydrunks feiern mit vielen Ehemaligen ein umjubeltes Geburtstagskonzert

The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra feierte mit einem umjubelten AllStars-Konzert - mit dreijähriger Verspätung - sein 15-jähriges Bestehen. Von links nach rechts die aktuelle Besetzung verstärkt durch Florian Laske (Gitarre, 2005-2007): Tom Gottschalk (Gitarre), Michael Kreitmair (Schlagzeug), Andi Hager (Akkordeon), Ferdinand Kreitmair (E-Bass), Florian Laske (Gitarre), Josef Stadlmaier (Gesang), Thomas Kugler (Saxofon), Leonardo Calabró (Trompete) und Martin Alphei (Posaune).

Plus Im Canada feiert The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra ein verspätetes Geburtstagskonzert mit vielen ehemaligen Bandmitgliedern. Es wird eine lange Partynacht.

Schon vor drei Jahren, also zum 15-jährigen Bestehen, wollte The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra eine große Geburtstagsparty feiern. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass erst jetzt etwas daraus wurde. Im prall gefüllten Canada-Ballroom im Aichacher Stadtteil Obermauerbach stieg am Samstagabend das All-Stars-Konzert. Frontmann und Gründungsmitglied Josh Stadlmaier begrüßte dazu viele ehemalige Bandmitglieder und viele Fans. Die Party ging bis weit nach Mitternacht.

