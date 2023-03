So sollen die Aichacher Museen mehr Besucher locken

Plus Stadtmuseum und Wittelsbacher Museum sollen mehr ins Bewusstsein rücken. Insbesondere Schulklassen soll etwas geboten werden. Im Stadtrat kommen die Ideen gut an.

Wie können die Aichacher Museen sichtbarer gemacht, wie die Besucherzahlen gesteigert werden? Das sind zwei Fragen, mit denen sich Museumsleiterin Sarah Schormair befasst. Was sie vorhat, erläuterte sie jetzt im Aichacher Stadtrat. Ein Bildungskonzept soll dabei helfen, insbesondere Schulklassen vermehrt ins Museum zu holen.

1379 Menschen haben das Stadtmuseum im Jahr 2022 besucht. 2317 waren es im Wittelsbacher Museum. Es sollten mehr werden. Um das Stadtmuseum mehr ins Bewusstsein zu rücken, gibt es bereits einen neuen Flyer und ein Plakat. Für Kinderaktionen gibt es ebenfalls schon ein Faltblatt für das ganze Jahr. Das nicht barrierefreie Witttelsbacher Museum im unteren Tor kann via App digital besichtigt werden. Was noch folgen soll: ein neuer Flyer für das Wittelsbacher Museum, eine neue Internetseite für die Museen und eigene Social-Media-Kanäle für die Museen.

Angebote für Kinder in den Aichacher Museen werden gut angenommen

Schormair will aber auch neue Besuchergruppen erschließen. Bereits umgesetzt hat sie das Kinderprogramm. Mal können die Jüngeren mittelalterliche Spiele im Wittelsbacher Museum ausprobieren, mal im Grubet den Spuren des Eisenerzes folgen oder im Stadtmuseum für den Muttertag töpfern. Die Aktionen würden sehr gut angenommen, berichtete Schormair. Auch öffentliche Führungen gibt es jetzt in allen Museen. Veranstaltungen wie Workshops und Führungen würden gut angenommen. Es soll auch wieder Sonderausstellungen geben.

Großes Potenzial sieht Schormair vor allem in Schulklassen. Dafür hat die Kulturpädagogin Regina Straub ein Bildungskonzept ausgearbeitet, das sie mit Schormair kürzlich im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt hat. Es soll als "Richtschnur" für die kommenden Jahre gelten, in denen konkrete Programme für Schulklassen – jeweils passend zum Lehrplan – ausgearbeitet werden sollen. Damit die Museen die richtigen Angebote machen, will Schormair bereits bestehende Netzwerke mit Schulen und Kitas wieder aktivieren und einen Bildungsbeirat einrichten. Das Ziel sind konkrete Angebote für die Schulen mit Bezug zur jeweiligen Sammlung. Sichergestellt sein müsse auch die Qualität der Vermittlung, so die Museumsleiterin.

Archäologische Sammlung wird in Aichach aufgebaut

Auch im Depot sieht Schormair Handlungsbedarf. Die Sammlung müsse geordnet, gepflegt und aufgearbeitet werden. Ein neuer Depotraum werde im Erdgeschoss eingerichtet, berichtete Schormair. Dort wird eine archäologische Sammlung aufgebaut. Möglich macht das das neue Schatzregal in Bayern. Das besagt, dass Eigentümer archäologischer Funde automatisch der Freistaat sei, nicht mehr wie bisher zur Hälfte der Finder und der Grundstückseigentümer. Künftig sollten die Kommunen Funde aus ihrem Gebiet vor Ort lagern, berichtete Schormair. Das heißt, dass alle Funde aus dem Aichacher Stadtgebiet vom Landesamt für Denkmalpflege übernommen werden.

Personell sind die Museen mit zwei Vollzeitstellen ausgestattet – die Museumsleiterin mitgerechnet. Dazu kommen eine Teilzeitstelle mit sechs Stunden pro Woche und insgesamt sechs 520-Euro-Kräfte für den Aufsichtsdienst, der im Stadtmuseum zusätzlich auch von Ehrenamtlichen geleistet wird. Um das Geplante umzusetzen, wäre laut dem Bildungskonzept eine weitere Vollzeitstelle für eine museumspädagogische Fachkraft die Rede, die zudem einen archäologisch fachlichen Hintergrund haben sollte. Eine halbe Stelle, die bislang unbesetzt ist, sei im Stellenplan bereits enthalten, informierte Hauptamtsleiterin Aurelija Igel auf Nachfrage.

Im Stadtrat kam das Konzept wie schon im Finanzausschuss gut an. Mehrere Räte regten an, das Konzept nach und nach umzusetzen und zu schauen, wie es angenommen wird. Mit 20:4 Stimmen beschloss der Stadtrat, die geplanten Maßnahmen mitzutragen.