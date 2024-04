Stereostrand wirkt nach: PaarRauschen gründet sich in Aichach

35 Musikbegeisterte heben in Aichach PaarRauschen aus der Taufe. Der Verein möchte Konzerte und Events veranstalten. Es gibt schon konkrete Pläne.

Eine Gruppe von Musikbegeisterten hat in Aichach einen neuen Verein gegründet. Er trägt den Namen "PaarRauschen e. V." und will das kulturelle Leben in der Stadt bereichern.

PaarRauschen e. V. hat sich laut einer Mitteilung zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben in Aichach durch die Organisation und Unterstützung von Musikveranstaltungen und Events zu bereichern. Bereits in den kommenden Monaten sind Projekte geplant, darunter ein Essens- und Getränkestand mit Musikbühne am unteren Stadtplatz während des Stadtfests. Diese Initiative solle ein breites Publikum ansprechen und die lokale Musikszene stärken, teilten die Verantwortlichen mit.

Neben dem Stadtfest sind weitere Veranstaltungen wie ein Newcomer-Festival und kleinere Konzerte in Planung. Sie sollen die kulturelle Vielfalt der Stadt Aichach widerspiegeln und Musikliebhabern und jungen Musikschaffenden eine Plattform bieten, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Viele PaarRauschen-Mitglieder bringen Stereostrand-Erfahrung mit

Die Gründungsversammlung mit 35 stimmberechtigten Personen fand im Jugendzentrum statt. Der Abend begann mit Verlesen und Bestätigen der Vereinssatzung, die einstimmig angenommen wurde. Ein weiterer Schritt folgte mit der Festlegung der Mitgliedsbeiträge. Mit der Einführung eines Familienbeitrags wollten die Verantwortlichen nach eigenen Angaben ein Zeichen für die Vielfalt und Offenheit des Vereins setzen.

Wollen, dass sich in Sachen Musik wieder mehr bewegt in Aichach: die Gründungsmitglieder des neuen Vereins PaarRauschen. Foto: Andi Matthes

Auch ein Vorstandsteam bestimmten die Gründungsmitglieder. Unter der Leitung von Valentin Stadlmaier als Erstem Vorsitzenden und Benedikt Schneider als Stellvertreter übernahm Mirjam Stadlmaier die Position der Schatzmeisterin. Das Team wird durch weitere Mitglieder ergänzt, darunter Cristoforo und Leonardo Calabró, Johann Köberlein und Christian Kreutmeier. Alle Mitglieder des Vorstandsteams können bereits unter anderem auf Erfahrungen durch ihre Mitarbeit bei den Stereostrand Festivals 2020 und 2022 zurückgreifen.

Der Verein selbst spricht vom "Beginn einer aufregenden Reise für die Musikszene in Aichach". Er lädt weitere Interessierte ein, sich zu beteiligen und gemeinsam an einer lebendigen und dynamischen Kulturarbeit mitzuwirken.

Angekündigt ist, dass in Kürze Informationen auf der Internetseite www.paarrauschen.de zu finden sein werden.

Bis 2017 hatte sich die IG Rock um die Aichacher Musikszene verdient gemacht. Im Jahr 2019 wurde die IG Rock endgültig abgewickelt. (AZ)