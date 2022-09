Tobias Christl gibt mit seiner Band Wildern ein Konzert im Canada

Der Musiker, der im Inchenhofener Ortsteil Taxberg aufgewachsen ist, tritt mit seiner Band Wildern im Canada in Obermauerbach auf. Zu hören sind Modern Jazz und Pop.

Der Musiker Tobias Christl tritt am Freitag, 7. Oktober, mit seiner Band Wildern im Canada in Obermauerbach auf. Christl, geboren in Schrobenhausen, ist im Inchenhofener Ortsteil Taxberg aufgewachsen und lebt seit dem Jahr 2013 in Berlin.

Er ist unter anderem als Sänger, Komponist, Texter sowie als Hochschuldozent für Jazz und Pop-Gesang tätig. Christl spielt unter anderem Klavier, Keyboard, Klarinette, Gitarre und Effektgeräte. Nach seinem Diplom in Jazz/Popgesang an der Hochschule für Musik in Köln absolvierte er ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik in Weimar und ging mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für sein Masterstudium in Jazz ans Queens College nach New York.

Tobias Christl rief bereits mehrere Bandprojekte ins Leben

Der 44-Jährige hat bereits zahlreiche Bandprojekte ins Leben gerufen: darunter Wildern (Modern Jazz/Pop, experimentell), mit der er in Obermauerbach auftritt, Lieblingsband (Jazz), Younger than before (Songs von Nick Drake) und Herbe Sahne (deutschsprachiger Indie-Pop).

Christl hat mit mehreren der genannten Bands CD's veröffentlicht und ist unter anderem in etlichen europäischen Ländern sowie in den USA, Taiwan, Südkorea, Japan, Russland und Ägypten aufgetreten.

Tobias Christl arbeitete für zahlreiche Theater- und Fernsehproduktionen

Der 44-Jährige hat außerdem für zahlreiche Theater-, Hörspiel- und Fernsehproduktionen gearbeitet, so zum Beispiel für die Sat1-Produktion „Song Date“ (2020), „Replay“ beim Berliner Festival für aktuelles Musiktheater (2019) oder „Blatnys Kopf“ (RBB, 2018).

Einlass für das Konzert im Canada in Obermauerbach ist ab 19 Uhr, Beginn etwa um 20.15 Uhr. Tickets können im Vorverkauf oder an der Abendkasse erworben werden.