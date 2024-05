Aichach

06:00 Uhr

Tritte und Schläge: Sohn attackiert seine eigene Mutter auf offener Straße

Plus Der Streit eskaliert in aller Öffentlichkeit. Dabei reißt der Sohn die Mutter an den Haaren zu Boden. Vor Gericht erinnert er sich kaum noch an die Attacke.

Von Gerlinde Drexler

Ein Streit zwischen Mutter und Sohn eskalierte im Oktober vergangenen Jahres in aller Öffentlichkeit. Der 43-Jährige aus dem nördlichen Landkreis packte seine Mutter, riss sie an den Haaren zu Boden und schlug und trat auf sie ein. Dafür musste sich der Mann nun vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Erinnern konnte sich der 43-Jährige kaum noch.

Eine 16-jährige Schülerin beobachtete den Streit während einer Rotphase der Ampel vom Auto aus. Sie sah, wie der 43-Jährige eine Frau schlug. „Sie lag auf dem Boden und er hat auf sie eingetreten“, schilderte sie vor Gericht. Außerdem sah sie, wie „ein Mann eine Dame an den Haaren packte und zu Boden riss“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen