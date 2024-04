Umfrage in Aichach: Genießen Sie den Sommer am Wochenende?

Sommerliche Temperaturen sind für das Wochenende angesagt. Wir wollten von Passantinnen und Passanten wissen, welche Pläne sie haben.

Mitten im Frühling sind sommerliche Temperaturen fürs Wochenende angesagt. Treten die Prognosen ein, ist mit über 25 Grad zu rechnen. Das lädt ein zu Unternehmungen jeglicher Art unter freiem Himmel. Wir wollten von Passantinnen und Passanten in Aichach wissen, wie sie das tolle Wetter nutzen:

Sabine Horlet, Obergriesbach Foto: Manfred Zeiselmair

Sabine Horlet, Obergriesbach: Ich freue mich auf das warme Wochenendwetter. Da kann ich endlich mein neues E-Bike ausprobieren, das ich mir vor zwei Wochen gekauft habe. Ich möchte damit meine erste größere Tour rund um Aichach unternehmen. Bisher bin ich nur kurze Strecken damit gefahren. Außerdem will ich am Wochenende in meinem Garten ein Kräuterbeet anlegen.

Santiago Ortiz, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Santiago Ortiz, Aichach: Meine Frau und ich werden mit unseren Kindern ziemlich sicher wieder zum Abenteuerspielplatz im Stadtpark gehen. Anschließend spazieren wir immer an der Vogel-Voliere vorbei zu den Enten im Schulweiher und zu den Schafen und Ziegen beim Landkreisstadtion. Die Kinder lieben das. Sie füttern die Tiere mit altem Brot und Salatblättern. Das machen wir auch bei schlechterem Wetter.

Florian Ziegler, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Florian Ziegler, Aichach: Meine Frau und ich wollen am Wochenende den Garten sommertauglich machen. Das heißt unter anderem Rasen mähen, Terrasse abspritzen und Kaninchengehege ins Freie verlegen. Bei dem schönen Wetter wollen wir auch mit den Kindern und dem Hund einen Waldspaziergang machen. Und meine Frau möchte unbedingt den Grill zum ersten Mal anheizen.

Carmen Herrmann, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Carmen Herrmann, Aichach: Bei dem schönen Wetter möchte ich mit meinem Mann eine Tour mit unseren E-Bikes unternehmen. Außerdem haben wir vor, ein bisschen zu garteln und am Abend zu grillen. Am Sonntagabend wollen wir uns mit unseren Nachbarn auf ein Glas Wein am Platz vor unserem Straßenmaibaum treffen. Es gibt viel zu besprechen, weil wir am 1. Mai einen neuen Baum mit neuen Schildern aufstellen.