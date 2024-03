Umfrage in Aichach: Haben Sie schon Urlaubspläne?

Langsam und sachte macht sich der Frühling bemerkbar, die Menschen zieht es nach draußen. Vielleicht auch in den Urlaub? Wir haben uns in Aichach umgehört.

Gardasee, Athen – oder doch Balkonien? Die Tage werden immer länger und wärmer, ab und an lässt sich auch die Sonne im Wittelsbacher Land blicken – und weckt eventuell Vorfreude auf ein paar Tage Urlaub. Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach gefragt, ob und welche Urlaubspläne sie dieses Jahr verfolgen.

Michaela Brugger, Aichach-Algertshausen Foto: Manfred Zeiselmair

Michaela Brugger, Aichach-Algertshausen: Ich fahre mit meinen Kindern und meiner Mama Ende August an den Gardasee. Wir werden uns wieder ein Mobilheim auf einem Campingplatz bei Bardolino mieten. Dort machen wir jetzt schon zum vierten Mal Urlaub. Für die Kleinen ist der Campingplatz mit den vielen Spielgeräten und anderen Kindern immer ein tolles Erlebnis.

Saskia Acker, München Foto: Manfred Zeiselmair

Saskia Acker, München: Mein Mann und ich haben im August erst mal unsere Hochzeit geplant. Danach geht es auf ein Flitterwochenende in ein schönes Hotel bei Salzburg. Anschließend wollen wir mit unserer kleinen Tochter und meinen in Aichach wohnenden Eltern noch eine Woche Urlaub in Straßburg im Elsass verbringen.

Josef Gastl, Aichach-Edenried Foto: Manfred Zeiselmair

Josef Gastl, Aichach-Edenried: Ich bin seit Kurzem Rentner und habe mir einige Renovierungsarbeiten an unserem Haus vorgenommen. Nach Abschluss möchte ich mit meiner Frau ein verlängertes Wellness-Wochenende verbringen. Urlaub zu Hause ist ja auch schön. Ich bin da sehr gerne mit meinem Mountainbike unterwegs.

Hazem Damlakhi, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Hazem Damlakhi, Aichach: Ich weiß noch nicht, was in diesem Jahr auf mich zukommt. Ich habe mich auf mehrere Stellen für ein duales BWL-Studium beworben. Wenn es klappt, würde ich gerne wieder in meiner Lieblingsstadt Athen Urlaub machen. Ich spreche neben Arabisch, Deutsch, Englisch und Spanisch auch Griechisch und habe dort viele Freunde.

