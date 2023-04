Umfrage in Aichach: Schmökern Sie gerne in Büchern oder Zeitschriften?

Am Sonntag ist Welttag des Buches. Doch wer liest heutzutage noch gerne? Das wollten wir von den Aichacherinnen und Aichachern auf dem Stadtplatz wissen.

Seit 1995 gibt es den von der Unesco initiierten Welttag des Buches. Seitdem ist der 23. April, der heuer auf den Sonntag fällt, ein Aktionstag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und auch für die Rechte ihrer Autoren. In Deutschland wird an dem Tag übrigens auch der Tag des Bieres begangen. Bei der Umfrage wollten wir von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie gerne in Büchern schmökern.

Sonja Edler, Aichach-Oberschneitbach Foto: Gerlinde Drexler

Sonja Edler, Aichach-Oberschneitbach: Nein, ich bin keine Leseratte. Als Teenager habe ich Bücher gefressen und war beim Lesen richtig versunken. Dann war es auf einmal vorbei. Wenn ich jetzt etwas lesen muss, dann habe ich keine Lust. Ich habe in der Arbeit den Computer und Kollegen, die viel telefonieren. Da will ich dann daheim meine Ruhe. Da brauche ich keine Hörbücher, kein Radio und eigentlich auch keinen Fernseher.

Hubert Greifenegger, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Hubert Greifenegger, Aichach: Mit Büchern habe ich nichts am Hut. Da hat mich der Lehrer schon in meiner Schulzeit nicht motivieren können. Mit der Tageszeitung ist es anders. Bei uns ist morgens das Erste, dass ich die Zeitung reinhole und sie lese. Dafür brauche ich dann ungefähr zwei Stunden. Ich blättere sie von hinten nach vorne durch und dann wieder zurück. Das mache ich ungefähr dreimal und entdecke immer wieder etwas Neues.

Corinna Reich, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Corinna Reich, Aichach: Ich bin eigentlich schon eine Leseratte. Früher habe ich viele Romane von Charlotte Link oder Rosamunde Pilcher gelesen. Momentan ist für mich vor allem die politische Sache, wie zum Beispiel Corona oder die Energiekrise, ein Thema. Dazu lese ich viel im Internet und Büchern, um mich zu informieren. Jeder hat dazu sein Wissen und das sauge ich auf und mache mir meine eigenen Gedanken dazu.

Stefan Mader, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Stefan Mader, Aichach: Ich lese viel, aber kaum Romane, sondern Fachzeitschriften oder über Geschichte und Fachthemen. Die Zeitung lese ich gerne – haptisch, also nicht digital – und Nachrichtenmagazine. Ich bin auch überzeugt, dass Lesen für das Gehirn wichtig ist und das vor allem Kinder und Jugendliche machen müssten. Mit unseren digitalen Medien tun wir uns nichts Gutes, glaube ich.