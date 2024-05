Umfrage in Aichach: Wie verbringen Sie den Vatertag?

Der Vatertag rückt näher und mit ihm die Frage, wie ihn die Menschen aus der Region verbringen. Unsere Umfrage zeigt: von nichts bis Wellness ist alles möglich.

Am 9. Mai ist Vatertag – die einen gehen in großen Männergruppen mit Bollerwagen und Bierkästen auf Wanderschaft und feiern ausgiebig, die anderen lassen es eher ruhig angehen und genießen die Zeit mit der Familie. Wir haben auf dem Aichacher Stadtplatz nachgefragt, wie die Leute den Feiertag verbringen.

Sandra Zitzmann mit Tochter Sandra Zitzmann mit Tochter zu Besuch in Aichach Foto: Philipp Holzhey

Sandra Zitzmann, Straubing: Wir sind vor einem halben Jahr von Aichach nach Straubing gezogen und gerade zu Besuch. Der Vatertag ist für uns Familienzeit, die wir dieses Jahr in Salzburg verbringen werden. Deshalb zieht der Papa auch nicht mit dem Bollerwagen durchs Land.

Josef Riemensperger Josef Riemensperger aus Sulzbach Foto: Philipp Holzhey

Josef Riemensperger, Sulzbach: Mir ist der Vatertag nicht mehr so wichtig wie früher, als ich noch jünger war. Ich werde ihn ganz in Ruhe zu Hause mit meiner Frau verbringen und nichts Besonderes unternehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren nichts Großartiges mehr geplant.

Martin Schaffhauser Martin Schaffhauser Foto: Philipp Holzhey

Martin Schaffhauser, Aichach: Mir ist der Vatertag schon wichtig. Normalerweise verbringen wir den Tag mit der Familie und unsere Kinder kommen mit den Enkeln zu Besuch. Dieses Jahr sind wir aber nicht daheim, sondern beim Wellness. Das Familientreffen holen wir natürlich nach.

Andreas Reiter und Sohn Philip Andreas Reiter und Sohn Philip aus Allenberg bei Aichach Foto: Philipp Holzhey

Andreas Reiter und Sohn Philip, Allenberg: Für uns ist der Vatertag ein schöner Tag, den wir mit der Familie verbringen. Dieses Jahr gehen wir vermutlich Radfahren und ein Eis essen. Oder Philip? Machen wir das so? Ja, sieht so aus, als würden wir das machen.

Lesen Sie dazu auch