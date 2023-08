Umfrage in Aichach: Wie verbringen Sie Ihren Urlaub?

Der Sommer ist für viele Urlaubszeit - doch nicht jeden zieht es auch woanders hin. Wir haben uns umgehört, welche Pläne die Menschen aus der Region haben.

Urlaub - das ist freie Zeit, die jeder gerne anders verbringt. Der eine freut sich, wenn er ins Flugzeug steigen und fremde Länder erkunden kann. Andere kraxeln auf Bergen herum, machen Motorradtouren oder bleiben auch mal einfach nur zu Hause. Jeder hat eine andere Vorstellung davon, wie er die "schönste Zeit des Jahres" am liebsten verbringen will. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Stadtplatz in Aichach gefragt, wie ihre Urlaubspläne aussehen.

Karl-Heinz Lindl, Inchenhofen Foto: Gerlinde Drexler

Karl-Heinz Lindl, Inchenhofen: Ich bin in der passiven Phase der Altersteilzeit und kann jetzt Urlaub machen, wann ich will. Das mache ich auf jeden Fall nicht dann, wenn alle anderen im Urlaub sind. Da ist mir einfach zu viel los und es ist auch noch teurer als außerhalb der Ferienzeit. Wir machen im Herbst Urlaub und fahren in die Oberlausitz. Da haben wir uns in ein altes Schloss eingemietet und darauf freue ich mich schon.

Sibylle Ibrean-Dobry, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Sibylle Ibrean-Dobry, Aichach: Ich verbringe die Urlaubszeit mit der Mama. Mir ist es wichtig, dass wir die Zeit miteinander verbringen können. Ich bin grundsätzlich jemand, der im Urlaub gerne Zeit auf der Terrasse verbringt oder mit meinem Hund spazieren geht. Manchmal mache ich auch einen Tagesausflug oder fahre im Urlaub auch mal weg. Ich möchte es entspannt haben und den Tag so nehmen, wie er gerade kommt.

Eugenia Lahner, Tandern (Landkreis Dachau) Foto: Gerlinde Drexler

Eugenia Lahner, Tandern: Wir sind Rentner und verbringen den Urlaub daheim. Wenn alle anderen fortfahren, genießen wir unsere Zeit zu Hause. Wir fahren weg, wenn alle anderen wieder daheim sind. Aus Umweltgründen haben wir uns dazu entschieden, mehr in der Umgebung Urlaub zu machen und von Fernreisen weitgehend Abstand zu nehmen. Man muss etwas für die Enkelkinder tun und für die Umwelt ist das das Beste.

Christa Fröhlich, Sielenbach Foto: Gerlinde Drexler

Christa Fröhlich, Sielenbach: Ich mache gerne mit meinen beiden Enkelkindern Tagesausflüge in die Berge. Zum Beispiel waren wir an der Blombergbahn. Urlaub in südländischen Ländern mache ich nicht, weil es bei uns schon so warm ist. Außerdem finde ich es mit den ganzen Nachrichten über Unwetter und Überflutungen sehr beunruhigend, wegzufahren. Da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich wegfahre.