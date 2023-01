Unbekannte "entsorgen" über zehn Müllsäcke nahe dem Zeller Sportplatz

Über zehn Müllsäcke wurden an der Ortsverbindungsstraße zwischen Griesbeckerzell und Hiesling illegal entsorgt. Nun sucht die Stadt Aichach nach den Tätern.

Unbekannte haben in der Nähe des Sportplatzes im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell illegal mehr als zehn Müllsäcke "entsorgt". Wie die Stadt Aichach mitteilte, wurden sie in den vergangenen Tagen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Hiesling und Zell abgelegt. Mitarbeiter des Bauhofs haben die Säcke inzwischen abgeholt und den Müll ordnungsgemäß entsorgt, wie Michael Neumeyer, Leiter des Aichacher Bauhofs, erklärt.

Die Stadtverwaltung bittet um Hinweise, falls jemand die Personen beobachtet hat, die diesen Müll abgeladen haben. Zeuginnen oder Zeugen können sich unter Telefon 08251/902-0 oder per Mail an rathaus@aichach.de melden. Die Stadtverwaltung sagt, niemand solle sich scheuen, Umweltsünderinnen oder -sünder auch bei der Polizei zu melden.

Bauhof-Mitarbeiter finden regelmäßig illegal entsorgten Müll im Stadtgebiet

Regelmäßig sammeln der Stadt zufolge Mitarbeiter des Bauhofs illegal abgelagerten Müll wie Putzeimer, Altmetall oder defekte Elektrogeräte ein. Vor allem in Gräben und an Waldrändern werden sie regelmäßig fündig. Sie sortieren dann den Müll und entsorgen ihn. Die Kosten dafür muss die Stadt Aichach – und somit die Allgemeinheit – tragen.

Die Stadt appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, Müll in die Abfallbehälter zu werfen beziehungsweise Wertstoffe am Wertstoffhof abzugeben. Auch Sperrmüll werde einmal pro Jahr auf Antrag abgeholt. (nsi)