Vierstelliger Schaden: Auto in Aichacher Ortsteil Obergriesbach zerkratzt

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise, nachdem im Aichacher Ortsteil Obergriesbach zwischen Samstag und Sonntag ein Kia zerkratzt wird.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat in Aichach-Obergriesbach zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, einen geparkten Wagen zerkratzt. Der beschädigte Kia stand laut Polizei in dieser Zeit Am Eichenwald. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei nimmt unter Telefon 08251/89890 Hinweise entgegen. (AZ)