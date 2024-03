Vom Gabelstaplerfahrer zum Autor: Dinçer Güçyeter begeistert Schüler

Dinçer Güçyeter, Preisträger der Leipziger Buchmesse, liest am Aichacher Gymnasium aus seinen Werken. Im Gespräch mit den Schülern präsentiert er sich entwaffnend ehrlich.

Entspannt sitzt Dinçer Güçyeter auf der Bühne des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach. Sportlich lässig gekleidet liest der preisgekrönte Autor, Dichter, Verleger und Gabelstaplerfahrer in der neuen Aula Passagen aus verschiedenen seiner Bücher. Immer wieder erzählt der 45-Jährige vor den zehnten bis zwölften Klassen Episoden aus seinem Leben.

Lächelnd berichtet er, was sein fußballbegeisterter Sohn in Anspielung an einen weltbekannten brasilianischen Fußballstar über ihn sagt: „Mein Papa ist der Neymar der Lyrik.“ Güçyeter stammt aus Nettetal in Nordrhein-Westfalen. Er ist der Sohn türkischer Gastarbeitereltern. Für seinen Gedichtband „Mein Prinz, ich bin das Ghetto“ erhielt er 2022 den Peter-Huchel-Preis, der als wichtigster Literaturpreis für deutschsprachige Lyrik gilt. Für seinen ersten Roman „Unser Deutschlandmärchen“ wurde Güçyeter 2023 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt.

Dinçer Güçyeter erzählt in Aichach entwaffnend ehrlich aus seinem Leben

Im Jahr 2011 hatte Güçyeter sein Debüt „Anatolien Blues“, einen Gedichtband, veröffentlicht. Lachend erzählt er vor den Schülerinnen und Schülern: „Ein Jahr später fand ich die Texte so peinlich, dass ich den Restbestand bei Amazon bestellt und weggeschmissen habe.“

Der Autor liest mehrere Passagen aus seinen Gedichtbänden. Auch aus seinem Roman „Unser Deutschlandmärchen“ trägt er mehrere Stellen vor. Wenn Güçyeter mit den Schülern und Schülerinnen spricht, klingt seine Stimme entspannt. Die Stimmung ist locker und lässig. Der Autor fühlt sich sichtlich wohl und das Publikum lauscht gebannt.

Güçyeters erster Roman erzählt die Geschichte seiner Familie aus Frauensicht

Sobald er seine Verse – meist auswendig – vorträgt oder aus seinem Roman liest, verändert sich die Atmosphäre. Güçyeters Stimme klingt kaum merklich anders, sein Blick wird intensiver. Es scheint, als würde er eintauchen in seine Texte, in seine Worte, in seine Geschichte. Denn das ist „Unser Deutschlandmärchen“ tatsächlich: seine Geschichte beziehungsweise die Geschichte seiner Familie aus Sicht seiner Mutter Fatma.

1965 wird Fatma von ihrem Onkel verheiratet und geht mit dem neuen Ehemann in die Fremde, nach Deutschland – „ein Land, in dem man das Geld von den Bäumen pflücken kann“. So wurde es ihr erzählt. Das Buch erzählt die Geschichte aus Frauensicht. Güçyeter wollte ganz bewusst den Frauen in seiner Familie eine Stimme geben, wie er erzählt. Dafür hat er viele Männerstimmen aus der Geschichte gekürzt.

Güçyeters erste Gedichte wollte kein Verlag veröffentlichen

Heute wird er mit Preisen förmlich überhäuft. Doch das war längst nicht immer so. Dinçer Güçyeter erzählt von seinem Werdegang, von Prostituierten im Bordell seines Onkels, die ihm als Kind viel beigebracht haben. Von einem Richter am Amtsgericht seiner Heimatstadt, der nicht nur seiner Familie in einer Notsituation selbstlos geholfen hat, sondern fortan auch den jungen Dinçer unter seine Fittiche nahm, dessen Texte las, Lesungen organisierte und ihn ermutigte.

Im Anschluss an die Lesung signierte Dinçer Güçyeter auf Wunsch seine Bücher. Zweiter von links: Michael Lang, Fachschaftsleiter Deutsch und Mitglied der Schulleitung. Foto: Alice Lauria

Güçyeters erste Gedichte wollte damals kein Verlag veröffentlichen. Daher verlegte er sie selbst in einem eigenen Verlag. In seinen frühen Texten imitierte Güçyeter nach eigener Aussage den Stil anderer Autoren und Dichter wie Bertolt Brecht oder Else Lasker-Schüler. „Erst Jahre später habe ich erreicht, dass ich schreibe wie der Dinçer.“ Es habe gedauert, bis er seinen eigenen literarischen Stil gefunden habe. Heute möchte Güçyeter „die Texte schreiben, die ich gerne vor 35 Jahren geschrieben hätte“, sagt er.

Zwischen Autor und Publikum entwickelt sich ein angeregter Dialog

Seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer zeigen sich bei der anschließenden Diskussion interessiert an Güçyeters Geschichte, an seinen Büchern, seinem Werdegang und den Erfahrungen eines Autors und Dichters. Sie wollen wissen, warum er Gedichte nicht in Reimform schreibe, ob er ausschließlich auf Deutsch schreibe und wie es sich anfühlte, aus Sicht der eigenen Mutter zu schreiben. Sie bitten aber auch um Tipps, was die Veröffentlichung eines ersten Buches betrifft. Wieder andere wollen wissen, ob es für angehende Dichter ratsam ist, Vorbild-Autoren zu imitieren, und ob man vom Schreiben allein leben kann.

Güçyeter nimmt sich viel Zeit für seine Antworten. Er geht auf alle Fragen entwaffnend ehrlich, sympathisch und sehr ausführlich ein. Das Publikum hört gefesselt zu und tritt mit dem Autor in einen angeregten Dialog. „Ich will euch nicht belehren, ich will euch berühren“, sagt der 45-Jährige. Seine Mutter Fatma beschreibt er mit warmen Worten als sehr pragmatisch. Ihre Reaktion, als er mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet wurde: „Zwei Jahre Pandemie und alle haben den Verstand verloren.“ Zum Schluss gibt er den Jugendlichen noch einen Rat seiner Mutter mit auf den Weg: „Ihr sollt besser leben, ohne Ängste. Jede Last, jeder Schmerz ist vergänglich. Traut euch!“