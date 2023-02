Aichach

vor 48 Min.

Vorlesewettbewerb: DHG-Schülerin entscheidet Kreisentscheid für sich

Emma Grund vom Deutschherren-Gymnasium Aichach wurde als beste Vorleserin des Landkreises ausgezeichnet und nimmt damit am Bezirksentscheid im März/April teil.

Plus Am Donnerstagnachmittag traten 13 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse zum Kreisentscheid an, um den besten Vorleser aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zu küren.

Von Hendrik Fuhrmann

Die "besten Vorleser aus dem Landkreis" haben sich am Donnerstag zum Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels im Deutschherren-Gymnasium in Aichach versammelt. So formulierte es DHG-Deutschlehrer Michael Lang bei der Begrüßung der Schülerinnen und Schüler. Zum Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen erschienen waren die Schulsieger von drei Gymnasien, drei Realschulen und sieben Mittelschulen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Der Einladung gefolgt waren auch viele Eltern, Freunde und Bekannte der Vorleserinnen und Vorleser.

