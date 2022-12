Aichach

Deutschunterricht mal anders: Autor Jan Wagner liest am Gymnasium

Plus Am DHG Aichach erleben Schülerinnen und Schüler den Georg-Büchner-Preisträger Jan Wagner. Was der Lyriker an diesem Publikum besonders schätzt.

Von Roberta Cojocaru

"Das wollte ich einen Dichter schon immer fragen: Bauen Sie die ganzen stilistischen Mittel absichtlich ein oder sehen die nur unsere Lehrer?", spricht ein Schüler des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach selbstbewusst in das Mikrofon. Gelächter von Schülerinnen und Schülern geht durch die voll besetzten Reihen der Schulaula. Die Lehrerinnen und Lehrer zeigen ebenfalls humorvoll Verständnis. Aber auch der Autor Jan Wagner schmunzelt auf der Bühne. Bereits zum zweiten Mal hält der mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnete Dichter eine Lesung hier am Gymnasium. Dieses Mal diskutiert er mit den Jugendlichen unter anderem über tyrannenhaften Giersch.

