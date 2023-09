Aichach-Walchshofen

18.09.2023

Schweiger Straßenbau feiert neues Asphaltmischwerk mit großer Party

Rund 400 Gäste feierten bis 5.30 Uhr am Morgen die feierliche Inbetriebnahme des Asphaltmischwerks in Walchshofen, das nun mit Holzstaub statt Heizöl als Energieträger arbeitet.

Plus Holzstaub statt Heizöl: Mit dieser technischen Neuerung ist das Asphaltmischwerk in Walchshofen deutschlandweit einzigartig und lässt sich dazu gratulieren.

Mit seinen gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Schweiger Straßenbau GmbH aus dem Altomünsterer Ortsteil Schmelchen eher ein kleineres Unternehmen in der Branche. Viele Asphaltmischwerkbetreiber sind deutlich größer, haben deutlich mehr sogenannte "Man-Power" und Geld. Trotzdem ist es das Asphaltmischwerk in Walchshofen des Familienbetriebs, in dem nun als Erstes in Deutschland eine Innovation umgesetzt wird: Statt mit Heizöl wird es nun mit Holzstaub als Energieträger betrieben und ist damit nahezu CO₂-neutral. Die Inbetriebnahme hat die Schweiger Straßenbau GmbH mit rund 400 Gästen, Freunden, Familie und Belegschaft auf dem Werksgelände mit einem Büfett, einer Bar, eingedeckten Tischen und Musik groß und lang gefeiert.

Feierliche Eröffnung des Asphaltmischwerks von der Schweiger Straßenbau GmbH in Walchshofen: Christian Schweiger freut sich über die zahlreichen Gäste. Foto: Marina Wagenpfeil

Zu den Gratulanten gehörten auch zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft. So vertrat Ministerialdirigent Frank Messerer vom bayerischen Wirtschaftsministerium den Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der sich entschuldigen ließ. Er lobte das zukunftsweisende Projekt, das mit 1,3 Millionen Euro vom Wirtschaftsministerium gefördert wurde. Landrat Klaus Metzger ( CSU) sprach von einem "großartigen Abend für das Wittelsbacher Land". Die Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt als genehmigende Behörde und dem Unternehmen sei toll gelaufen. "So müssen Projekte aufgesetzt werden: Unternehmen sollten sich früh melden, um Hürden aus dem Weg zu räumen." Ebenso gratulierten Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko (CSU), Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) sowie Raphael Lechner von Bayern Innovativ.

