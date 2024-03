Warum ist der Osterhase auf dem Aichacher Stadtplatz heuer eingezäunt?

"Rosalie", ein übergroßer pinker Hase, schmückt auch heuer in den Wochen vor Ostern den Aichacher Stadtplatz. Der erstmals um ihn aufgebaute Zaun sorgt für Spekulationen.

Ein knallig pinker Osterhase ziert heuer im dritten Jahr den Platz vor dem historischen Rathaus in Aichach. "Rosalie", wie das 2,30 Meter hohe und 50 Kilogramm schwere Nagetier genannt wird, soll gemeinsam mit 40 bunten Ostereiern die Innenstadt bunter machen. Für Aufsehen und zahlreiche Spekulationen sorgt unter anderem in den sozialen Netzwerken allerdings der Zaun, der in diesem Jahr erstmals um den überdimensionalen Osterhasen aufgebaut wurde. Stand "Rosalie" in den vergangenen beiden Jahren noch frei zugänglich in der Stadt, heißt es heuer auf einem Schild an dem Zaun: "Hasengehege von Rosalie. Bitte nicht betreten."

Martina Baur, Leiterin des Infosbüros der Stadt Aichach, erklärt auf Nachfrage, dass der pinke Hase in den vergangenen beiden Jahren bereits Schaden genommen hat: "Rosalie" weist einen Riss auf. Ob dieser tagsüber, als zahlreiche Kinder auf ihrem Rücken saßen, oder nachts unter dem Zutun größerer Kinder und Jugendlicher entstand, ist unklar. Klar aber ist, dass der Zaun "Rosalie" vor weiteren Beschädigungen bewahren soll, damit sie der Stadt noch lange erhalten bleibt.

Stadtverwaltung: Kinder sollen sich an Schäden des Hasen nicht verletzen

Es sollen aber auch Kinder davor geschützt werden, sich an dem Riss oder an möglicherweise zusätzlich auftretenden Beschädigungen zu verletzen, so Baur. Trotz der äußerst robusten Statur des Hasen und des speziellen Lacks war bei der Auslieferung von "Rosalie" explizit darauf hingewiesen worden, dass die Statik des Nagetiers nicht darauf ausgelegt ist, auf seinem Rücken zu reiten.

Es sei absolut nachvollziehbar, dass Kinder auf den rosa Osterhasen klettern wollten, sagt Baur. Leider sei aber die "Käfighaltung" zum Schutz aller nötig geworden. Schöne Selfies können mit "Rosalie" dennoch gemacht werden. Bürgermeister Klaus Habermann beantwortet Nachfragen zu "Rosalies" neuem Habitat übrigens mit dem nicht ganz ernst gemeinten Satz: "Damit sie nicht weghoppelt."