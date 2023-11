Weihnachtskonzert mit Bastian Walcher und Cathrin Lange in Aichach

Das Bastian-Walcher-Quartett und Cathrin Lange geben am ersten Adventssonntag ein Weihnachtskonzert in Aichach. Dabei verschmelzen Barockmusik und Jazz.

Mitten im Advent bringt das Bastian-Walcher-Quartett mit Sopranistin Cathrin Lange am Sonntag, 3. Dezember, ein außergewöhnliches Konzert nach Aichach: In ihrem Programm „Arien, Jazz und Zimtsterne“ verschmelzen bekannte Weihnachtslieder mit jazzigen Grooves, gewürzt mit Swing, Latin und Pop.

Cathrin Lange und das Bastian-Walcher-Quartett arbeiten seit 2019 für dieses Crossover-Projekt zusammen. Dabei gehen sie laut einer Mitteilung folgenden Fragen auf den Grund: Wie kitzelt man den Swing aus Händel-Arien oder einem weihnachtlichen Bach-Choral? Wie viel Soul steckt in "Es ist ein Ros' entsprungen"? Könnte Maria im Dornwald auch einen Jazz-Waltz tanzen? Die Antworten liegen im spielerischen Crossover aus Barockmusik und Jazz. Musikalische Genres, die normalerweise weit auseinanderliegen, verbinden sich zu einem eigenen Stil.

Konzert beginnt um 19 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord

Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Grundschule Aichach-Nord. Die Stadt Aichach weist darauf hin, dass auf den Infoblättern der Aichacher Konzert mit 18 Uhr eine veraltete Uhrzeit angegeben ist.

Das Bastian-Walcher-Quartett gründete sich 2009 in der bis heute bestehenden Besetzung. Die vier Profimusiker Bastian Walcher (Piano, unter anderem bei Jesus Christ Superstar und Rocky Horror Show am Staatstheater Augsburg, Schubecks teatro), Jörg Hartl (Trompete, festes Mitglied bei La Brass Banda), Andreas Bauer (Bass, unter anderem bei Liedermacherin Claudia Koreck) und Joachim Holzhauser (Schlagzeug, Vibraphon, unter anderem bei der Percussion-Band Safari) vereinen der Mitteilung zufolge künstlerisches Niveau mit Spielfreude und Improvisationen. Bisher hat die Gruppe drei CD's veröffentlicht.

Sopranistin Cathrin Lange singt derzeit Hauptrolle in "La Traviata" in Darmstadt

Cathrin Lange wurde in Aachen geboren und studierte Gesang an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Die Sopranistin, die von 2009 bis 2017 Ensemblemitglied am Theater Augsburg war, wurde mit dem Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte „Darstellende Kunst“ ausgezeichnet. Sie singt regelmäßig große Sopran-Partien in den Theatern Darmstadt, Bonn, Basel und anderen Häusern. Derzeit singt sie die Hauptrolle in Verdis „La Traviata“ am Staatstheater Darmstadt.

Tickets Karten gibt es in der Stadt-Info (neben der Buchhandlung Rupprecht), im Internet unter aichach.de/ticketshop oder ab 18 Uhr an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten Tickets für einen Euro. (AZ)