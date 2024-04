Wer hat Kunst oder Krempel? In Aichach gibt's ein neues Angebot

Bei der Kunstnacht am 17. Mai findet erstmals ein Kunst- und Krempel-Flohmarkt statt. Jeder kann mitmachen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Bunt, vielfältig und lebendig – so will sich Aichachs gute Stube rund um das Rathaus zur Kunstnacht am Freitag, 17. Mai, präsentieren. Dabei gibt es ein neues Angebot. Alle, die Lust haben, können sich an einem Kunst- und Krempel-Flohmarkt am Unteren Stadtplatz beteiligen.

Herzstück der Kunstnacht ist wie in den Vorjahren der Künstler- und Erlebnismarkt. An Ständen werden kleine Kunstwerken und Geschenke angeboten. Verschiedene Live-Aktionen und Mitmach-Angebote sollen dazu anregen, selbst kreativ zu werden. Es gibt unterschiedliche Live-Musik und jede Menge kulinarische Angebote.

Der Kunst- und Krempel-Flohmarkt in Aichach ist für alle kostenlos

Neu bei der diesjährigen Kunstnacht ist der für alle offene Kunst- und Krempel-Flohmarkt am Unteren Stadtplatz. Beginn ist mit Eröffnung der Kunstmeile um 17 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich kostenfrei zu beteiligen. Tische oder Stände müssen selbst mitgebracht werden. Die Zufahrt in die Innenstadt zum Aufbau ist am 17. Mai bis 16.30 nur möglich mit einem Berechtigungsschein. Diesen gibt es bei der Anmeldung:

Anmeldungen für den Kunst- und Krempel-Flohmarkt sind ab sofort möglich unter stadtinfo@aichach.de oder 08251/9020. (AZ)