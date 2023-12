Wie Studierende Schulen helfen - und davon profitieren

Seit zehn Jahren gibt es das Humanitas-Projekt "Studierende in Klassen". Das feiert die Hilfsorganisation mit einer Matinee im Aichacher Kino Cineplex.

Mit einer Sonntags-Matinee im Aichacher Cineplex-Kino feierte die Aichacher Hilfsorganisation Humanitas das zehnjährige Bestehen ihres regionalen Schulprojekts StiK (Studierende in Klassen). Die Aichacher Kinofreunde unterstützten die Veranstaltung mit der zum Thema passenden Schülerkomödie „Unheimlich perfekte Freunde“ von Marcus H. Rosenmüller sowie einem kleinen kulinarischen Rahmenprogramm. Knapp 50 interessierte Besucherinnen und Besucher waren der Einladung gefolgt.

An einer Gesprächsrunde im Anschluss an den Kinofilm beteiligten sich neben der Aichacher Humanitas-Vorsitzenden und Projektleiterin Lieselotte Pfundmair-Bischoff die für das Schulamt Aichach-Friedberg zuständige Schulrätin Carola Zankl, die Schiltberger Schulleiterin Anna Ruf sowie mit Johannes Miesl einer der am Projekt beteiligten Lehramt-Studierenden.

Das Projekt ist 2012 in Aichach gestartet

Laut Pfundmair-Bischoff seien Studierende in Klassen (StiK) von Humanitas erstmalig im Schuljahr 2012/2013 in der Aichacher Geschwister-Scholl-Mittelschule unter dem damaligen und heutigen Schulleiter Franz Negele eingeführt worden. Das anfängliche Pilotprojekt habe sich im Laufe der vergangenen zehn Jahren zu einem absoluten Erfolgsprojekt entwickelt, berichtete sie. Das Augenmerk werde dabei besonders auf Kinder gelegt, die schulische oder psychosoziale Defizite haben.

StiK zeichnet sich laut Pfundmair-Bischoff durch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten aus: Die Studierenden unterstützen die Klassenlehrkraft während des Unterrichts oder übernehmen in enger Absprache gezielte Fördermaßnahmen in Einzel- oder Gruppenarbeit. Dabei lernen sie das Schulleben mit all seinen Herausforderungen kennen. Zudem nehmen die Schülerinnen und Schüler die Hilfe von jungen Studierenden meist sehr gern an.

Schon 6800 Unterrichtsstunden finanziert

Humanitas Aichach habe in den vergangenen zehn Jahren circa 6800 Unterrichtsstunden finanziert. Laut Pfundmair-Bischoff erhalten die am Projekt teilnehmenden Studierenden als Aufwandsentschädigung 7,50 Euro pro Stunde, wovon die von der Maßnahme profitierende Schule 25 Prozent selbst beisteuern müsse. Es würden jeweils Pakete á 100 Stunden vergeben, so Pfundmair-Bischoff.

Wie Schulrätin Carola Zankl berichtete, haben sich die Herausforderungen für die Schulen in den vergangenen Jahren stark verändert. Als Gründe nannte sie unter anderem die steigende Zahl der Flüchtlinge, Corona, Digitalisierung und Lehrermangel. Dank Humanitas Aichach und deren StiK-Hilfe seien wichtige Unterrichtsprinzipen wie Individualisierung und Differenzierung in den Klassen besser umsetzbar. Davon profitieren würden sowohl Lehrer als auch Schüler – und nicht zuletzt die Studierenden, indem sie wertvolle Erfahrungen für ihren späteren Beruf sammeln könnten, so Zankl.

Schulleiterin ist dankbar für die wertvolle Hilfe

Wie die Rektorin der Grundschule Schiltberg, Anna Ruf, berichtete, habe auch ihre Schule schon von Studierenden in Klassen profitiert. Sie bedankte sich für die wertvolle Hilfe, insbesondere bei der Integration von Kindern, die ohne oder nur mit geringen Deutschkenntnissen ankämen. Für eine Lehrkraft mit 25 Kindern in der Klasse sei dies alleine nur schwer umsetzbar. Aufgabe der Schule sei es, Herz, Hand und Verstand zu formen. Es gehe nicht nur allein um Wissensvermittlung, so die Schulleiterin.

Der Lehramtsstudent Johannes Miesl war im Rahmen von StiK von Mai bis Juli 2022 an der Grundschule in Inchenhofen eingesetzt. Für ihn sei das „zusätzliche Praktikum“ eine sehr gute Erfahrung gewesen, so Miesl. Er berichtete von Mitstudierenden, die regelmäßig bei der Evaluation an der Uni bemängelten, dass die Praxis im Studium zu kurz komme. Aus seiner StiK-Zeit sei ihm in positiver Erinnerung die Arbeit mit einem ukrainischen Mädchen geblieben, das er unter seine Fittiche nahm und mit dem er sich anfangs nur über Google-Übersetzer verständigen konnte.

Kinofreunde Aichach unterstützen das Projekt

Auch für Kinofreunde-Sprecher Manfred Zeiselmair, der die Gesprächsrunde moderiert hatte, ist Bildung die beste Investition in die Zukunft. Deshalb hätten sich die Aichacher Kinofreunde entschlossen, für die Fortführung des StiK-Projekts 1500 Euro aus dem Erlös der Kinoveranstaltungen des abgelaufenen Jahres beizusteuern. Damit können nun weitere 300 Unterrichtsstunden finanziert werden. Für das Erfolgsprojekt StiK, das seit zehn Jahren Schule macht – im wahrsten Sinne des Wortes. (zm)