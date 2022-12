Willy Lempfrecher singt für 120 – meist ältere – Gäste in Aichach

Der Schlagersänger aus Südtirol gibt für Seniorinnen und Senioren ein Charity-Weihnachtskonzert. In den Heimen wurden dafür Freikarten verteilt.

Nach dem Fanfest im Juni dieses Jahres, bei dem bereits 2000 Euro an den Paulihof gespendet werden konnten, hat Axel Kern nun erneut seinen "Freund" Willy Lempfrecher in die TSV-Turnhalle nach Aichach geladen. Diesmal war er der Stargast für ein Charity-Weihnachtskonzert für Seniorinnen und Senioren der Stadt Aichach und Umgebung.

Drei Stunden unterhält Lempfrecher in Aichach sein Publikum

Hierfür wurden an die Heimbewohner auch im Vorfeld Freikarten verteilt. Auch einige Stadtratsmitglieder und der Zweite Bürgermeister der Stadt Aichach, Josef Dußmann, waren zu der Veranstaltung erschienen. Willy Lempfrecher, der vor seiner 2017 beginnenden Gesangskarriere auch schon als Texter und Komponist für einige Gruppen und Solisten tätig war, unterhielt die rund 120 Besucher mit seinen Melodien knapp drei Stunden. Auch einer seiner größten Erfolge "Die letzte Rose" durfte dabei natürlich nicht fehlen.

Axel Kern, der Organisator des Charity-Konzerts, zusammen mit seinem "Freund" Willy Lempfrecher und dem Ehepaar Edeltraud und Peter Kaleja aus Kühbach. Foto: Thomas Weinmüller

Für den Aufbau der weihnachtlich geschmückten Bühne in der TSV-Turnhalle waren einige Mitglieder des Fanklubs von Willy Lempfrecher verantwortlich, die zum Teil bis aus der Schweiz und Italien angereist waren. In der Pause konnte man neben CDs des Schlagersängers auch ein Foto mit ihm machen oder ein Autogramm bekommen. Wie kommt es aber nun zu dieser Freundschaft zwischen Aichach und Klausen in Südtirol, woher der Sänger stammt? Wie Axel Kern am Rande der Veranstaltung verriet, war er 2017 mit dem Fanklub zu einem Konzert der Kastelruther Spatzen in Südtirol. "Edeltraud und Peter Kaleja, ein Ehepaar aus Kühbach und gleichzeitige Vorsitzende des Fanklubs, haben mich dann noch nach Klausen geschleppt, um einen neuen Schlagerkünstler unbedingt kennenzulernen", so Kern weiter.

Ja, und das war Willy Lempfrecher. "Die Chemie hat sofort gestimmt und wir sind dann sehr gute Freunde geworden", so Kern im Gespräch mit dieser Redaktion. "Ich fahre zum Skifahren nach Südtirol und Willy muss dafür zum Singen nach Aichach kommen", so Kern mit einem Schmunzeln. Auch der Schlagersänger aus Südtirol sieht dies ähnlich und verriet uns, dass Kern der erste Zahnarzt war, der ihm keine Angst eingeflößt hat.

Beim Charity-Weihnachtskonzert ist auch der Nikolaus zu Gast

Und so besteht diese Freundschaft nun seit fünf Jahren. Willy Lempfrecher, der auch sehr christliche Einstellungen hat, ist froh, wenn er mit seinen Liedern und Fürsprache Menschen, ob jung oder alt, gesund oder krank, Freude machen und helfen kann. Zum Schluss der gelungenen und umjubelten Veranstaltung war sogar noch der Nikolaus da, der Süßigkeiten an das Publikum verteilte.