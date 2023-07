Aichach

Wittelsbacher Weg bleibt von Montag bis Mittwoch gesperrt

An den Alleebäumen nach Oberwittelsbach finden in der nächsten Woche Baumpflegearbeiten statt. Aus diesem Grund ist der Wittelsbacher Weg vom Montag, 17. Juli, bis Mittwoch, 19. Juli, jeweils von 7 bis 16 Uhr komplett gesperrt.

Wegen Baumpflegearbeiten an den Alleebäumen nach Oberwittelsbach ist der Wittelsbacher Weg von Montag, 17. Juli, bis Mittwoch, 19. Juli, komplett gesperrt. Das teilte die Stadt Aichach mit. Wittelsbacher Weg ist jeweils von 7 bis 16 Uhr nicht befahrbar Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Abzweig von der Schrobenhausener Straße auf Höhe des Rewe-Marktes bis zur Kreuzung mit der Ortsverbindungsstraße Unterwittelsbach-Untergriesbach. Die Kreuzung selbst bleibt frei. Der Wittelsbacher Weg ist beidseitig jeweils von 7 bis 16 Uhr nicht befahrbar. (AZ)

