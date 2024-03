Zuckerguss: Bäckerinnen zaubern tropische Träume auf den Kuchenteller

Zwei Rezepte im neuen Zuckerguss-Magazin steuern zwei Bäckerinnen aus dem nördlichen Landkreis bei. Beide sind nicht zum ersten Mal vertreten.

Frisch und fruchtig mit exotischer Note: So präsentiert sich das neue Zuckerguss-Magazin, das mit einem Sonderkapitel "Tropische Träume" aufwartet. Zwei der über 50 Rezepte steuern bewährte Bäckerinnen aus dem nördlichen Landkreis bei: Petra Güntner-Magg aus Aichach und Anna Haider aus Rehling.

Petra Güntner-Magg ist hauswirtschaftliche Meisterin, ausgebildete Köchin und Dozentin an der Volkshochschule Aichach-Friedberg. Magg war schon mehrfach in dem beliebten regionalen Back-Magazin unserer Zeitung vertreten ebenso wie in Schwaben kocht, sozusagen dem "Kochtopf-Pendant" zum Zuckerguss. Diesmal steuert Magg ihr Rezept für Annanas-Hafer-Törtchen bei, die mit Apfelmus, Weinschaum- oder Vanillesoße harmonieren.

Ein Rezept für Ananas-Hafer-Törtchen hat Petra Güntner-Magg für das aktuelle Zuckerguss-Magazin beigesteuert. Foto: Petra Güntner-Magg

Auch Anna Haider aus Rehling ist unter Zuckerguss-Fans eine "alte", wenn auch noch sehr junge Bekannte. Für den Frühlings-Zuckerguss vor drei Jahren hatte sie erstmals gemeinsam mit ihrer Mutter Lisa Haider ein Rezept eingesandt. Inzwischen ist die Tochter dort allein vertreten ebenso wie in Schwaben kocht. Die 21-Jährige präsentiert im Zuckerguss 29 ihre Solero-Cremetorte. Für die exotische Note sorgen bei diesem Rezept Mangos und Maracuja-Saft. Die exotischen Früchte kommen auf der Torte auch optisch mit sattem Orange eindrucksvoll zur Geltung.

Inhalt Das „ Zuckerguss 29“ enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Erdbeer-Bienenstich, Joghurttorte mit Grapefruit und Orangen oder Rhabarber-Crumble mit Streuseln, dieses Mal dreht sich wieder alles um frühlingshafte Leckereien. Von Torten, über Kuchen bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Ein Spezial-Kapitel rund um „tropische Träume“, also Pfirsich, Kiwi, Kokos und Co. und einzigartige Rezept-Tipps regionaler Konditormeister machen direkt Lust zum Ausprobieren.

