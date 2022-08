Zwei namhafte Schauspielerinnen kommen zum Filmfestival Aichach

In Aichach findet im Herbst wieder das Filmfestival statt. Mit den Erlösen werden karitative Projekte unterstützt. Zwei bekannte Schauspielerinnen haben ihr Kommen zugesagt.

In Aichach findet vom 17. bis 22. Oktober wieder das Filmfestival statt. Bereits zum achten Mal geht die Benefizveranstaltung über die Bühne, die der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach mit dem Cineplex-Kino und der Stadt Aichach veranstaltet. Dieses Jahr steht das Festival unter dem beziehungsreichen Motto „Träume“.

Die Filme sollten die Besucherinnen und Besucher unterhalten, aber auch zum Nachdenken anregen in einer immer schwierigeren Welt voller Krisen, in der Hilfe und Unterstützung notwendig seien, sagt Josef Königbauer, Präsident des Rotary Clubs. Helfen und unterstützen werden die Veranstalter, wie bei jedem Festival, mit den Erlösen.

Filmfestival Aichach: Mit Erlösen werden Tafeln und Frauen in Not unterstützt

So werden in diesem Jahr die beiden Tafeln in Schrobenhausen und Aichach unterstützt. Ebenso Frauen in Not. Auf internationaler Ebene wird ein Alphabetisierungsprogramm für Kinder und Jugendliche in Brasilien gefördert. Fortführen wird der Rotary Club auch die umfangreiche Hilfe für aus der Ukraine geflüchteten Menschen.

Möglich ist das nur, wie die Veranstalter betonen, weil viele Sponsoren und Spenderinnen das Festival unterstützen und die Rotary-Mitglieder mit ihren Familien viel ehrenamtliche Arbeit leisten. So können die Kosten niedrig gehalten werden. Umso mehr kann von den Erlösen in die karitativen Projekte fließen.

Organisationsteam arbeitet derzeit noch am Filmprogramm

Mit dem Festival, dem Thema „Träume“ und den Hilfsprojekten setzen die Aichacher und Schrobenhausener Rotarier das um, was die Rotary-Welt-Präsidentin Jennifer Jones für dieses Jahr als Motto ausgegeben hat: „Imagine“. Jones hat die Clubs und ihre Mitglieder in der ganzen Welt aufgerufen, nicht nur zu träumen, sondern die Träume auch in die Tat umzusetzen – und wo ließe es sich besser träumen, als in der „Traumfabrik“ Kino, sind die Veranstalter überzeugt.

Mit welchen Filmen man sich wohin träumen kann, wird noch bekannt gegeben. Die Organisationsteams sind derzeit dabei, die endgültige Auswahl zu treffen und Gespräche mit Filmschaffenden zu führen. Denn - auch das ist eine gute Tradition beim Filmfestival Aichach - Regisseure, Darstellerinnen, Produzenten und andere aus den Filmteams kommen nach Aichach. Besucherinnen und Besucher können vor und nach den Filmen unkompliziert mit ihnen ins Gespräch kommen – gemäß dem Selbstverständnis, ein Filmfestival „ohne roten Teppich“ zu sein.

Jutta Speidel und Marianne Sägebrecht kommen zum Filmfestival Aichach

Zwei Stars haben schon zugesagt: So kommt Jutta Speidel. Auch Kultschauspielerin Marianne Sägebrecht – nicht zum ersten Mal Gast in Aichach – schaut zum Kindernachmittag, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet, vorbei. Dazu gibt es wieder das schon bekannte Rahmenprogramm mit Catering, Tombola und einigem mehr.

Die Veranstalter und das Organisationsteam hoffen nun vor allem auf eines: Dass Corona und mögliche neue Einschränkungen im Herbst ihnen nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Aber auch da sind sie zuversichtlich: Schließlich ist das Filmfestival Aichach wahrscheinlich deutschlandweit eine der wenigen Veranstaltungen, die auch während der Corona-Pandemie nie ausfielen und jedes Jahr stattfanden. (AZ)