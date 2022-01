Aindling-Hausen

vor 34 Min.

Zwei Jahre war die Kirche in Hausen zugesperrt: Jetzt öffnet sie wieder

Sowohl außen als auch innen wurde die Pfarrkirche St. Pauli Bekehrung in Hausen auf Vordermann gebracht. Lange hatte ein Gerüst die Kirche verdeckt. Jetzt erstrahlt sie wieder.

Plus Die Kirchensanierung im Aindlinger Ortsteil Hausen hat sich als viel aufwendiger herausgestellt als ursprünglich geplant. Jetzt aber gibt es Grund zum Feiern.

Von Josef Abt

Die Pfarrei Hausen fiebert seit Wochen einem besonderen, erfreulichen Fest in der dortigen Pfarrkirche entgegen. Am Samstag, 29. Januar, feiert der Aindlinger Ortsteil sein Patroziniumsfest (Sankt Pauli Bekehrung) und zudem findet nach zweijähriger Pause erstmals wieder ein Gottesdienst in der schmucken Kirche statt, die wegen aufwendiger Renovierungsarbeiten lange zugesperrt war.

