Pfarrer Babu freut sich über zahlreiche Gratulanten

Der Aindlinger Pfarrer hält einen Dankgottesdienst zu seinem 60. Geburtstag ab. Die vielen Glückwünsche berühren den Seelsorger.

„Ein bisschen nervös war ich schon“, gestand Pfarrer Babu lachend bei der Feier seines 60. Geburtstags im Aindlinger Pfarrheim. Zuvor hatte in der Pfarrkirche ein Dankgottesdienst stattgefunden, zu dem neben dem derzeitigen Kaplan Nirdosh auch der Rektor der Friedberger Pallottiner, Christoph Lenz, gekommen war. Auch der ehemalige Kaplan der Pfarreiengemeinschaft Aindling Pater Jiby und Pater Visay, der ein „Schüler“ von Pfarrer Babu bei den Pallottinern feierten den Gottesdienst mit, bei dem der Jubilar Gott dafür dankte, dass er ihn über alle Höhen und Tiefen des Lebens begleitet habe.

Am Ende der Messfeier sangen die Besucherinnen und Besucher gemeinsam das Lied „Viel Glück und viel Segen“ für das „Geburtstagskind“. Kirchenverwaltungsleiterin Bianca Hajetschek ehrte den Seelsorger mit berührenden Worten: „Sie sind nun seit 60 Jahren auf der Welt, um mit dem Leitspruch von Vinzenz Pallotti die Welt und insbesondere unsere Pfarreiengemeinschaft ein Stückchen schöner zu machen.“

Pfarrer Babu, als eines von sechs Kindern in Indien geboren, war kurz nach seinem 50. Geburtstag, also vor zehn Jahren, in die Pfarreiengemeinschaft Aindling gekommen. Vor 34 Jahren zum Priester geweiht, lebt er seit mittlerweile 21 Jahren in Deutschland. „Sie bemühen sich unermüdlich, die Menschen für den Glauben zu begeistern“, sagte die Kirchenverwaltungsleiterin und wünschte für das nächste Lebensjahrzehnt viel Gesundheit, Freude und Gottes Segen.

Auch der langjährige Aindlinger Mesner und Kirchenpfleger Erwin Friedel überbrachte seine Glückwünsche ebenso wie Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franziska Kölbl. „Ich bin sprachlos“, kommentierte ein sichtlich gerührter Pfarrer Babu. Statt Geschenken hatte er sich eine Spende für eine Schule in Nordost-Indien gewünscht.

Zum geselligen Teil trafen sich rund 150 Gäste im Pfarrheim. Mit einem Glas Sekt und einem Geburtstagslied ließ die Schar den Jubilar noch einmal hochleben. (ffl)