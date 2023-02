Polizei erwischt bei Kontrolle 19-Jährigen ohne Führerschein

Die Polizei führt in der Nacht zum Dienstag eine Verkehrskontrolle durch. Sie erwischt einen 19-Jährigen ohne Führerschein. Was ihn jetzt erwartet.

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Aichacher Polizei in der Nacht zum Dienstag einen 19-Jährigen am Steuer eines Autos erwischt, der keinen Führerschein hat. Die Polizei hatte ihn gegen 1 Uhr Am Marktanger aufgehalten, wie sie mitteilte. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)