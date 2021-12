Viele Kunden kommen zur Eröffnung der Rossmann-Filiale in Aindling

Fast zehn Jahre lang war Aindling ohne Drogeriemarkt. Seit Samstag ist diese Versorgungslücke geschlossen. Das finden offenbar viele gut.

Aindling hat wieder einen Drogeriemarkt. Am Samstag eröffnete die neue Rossmann-Filiale in der Raiffeisenstraße in den Räumen des ehemaligen Penny-Marktes. Aindling war fast zehn Jahre ohne Drogeriemarkt, nachdem die Schleckerfiliale im Sommer 2012 geschlossen worden war.

Dass der Rossmann-Markt willkommen ist, zeigte sich zur Eröffnung am Samstag. Das war schon am vollen Parkplatz zu sehen. Zahlreiche neugierige und kauflustige Kunden besuchten die Filiale am ersten Tag.

Am Samstag hat die neue Rossmann-Filiale in Aindling eröffnet. Links Filialleiterin Michelle Wiedenman. Foto: Sofia Brandmayr

Filialleiterin Michelle Wiedenman und ihr zehnköpfiges Team waren sehr zufrieden mit der Resonanz, wenn der Eröffnungstag für sie auch teilweise stressig war. Jeder Kunde wurde am Eingang persönlich begrüßt und musste entweder einen Einkaufskorb oder -wagen nehmen. Darin befand sich ein kleines Willkommensgeschenk. An der Kasse konnten sich die Kunden weiter kostenlos an Kleinigkeiten bedienen.

Die Aindlinger hatten weite Wege zum nächsten Drogeriemarkt

Zuletzt hatten die Aindlinger weit fahren müssen zu einem Drogeriemarkt. Rossmann hat die nächsten Filialen in Aichach und Augsburg. Andere Drogeriemärkte sind in Meitingen, Langweid, Gersthofen, Aichach und Augsburg zu finden.

In den Räumen des neuen Rossmann-Marktes hatte sich zuletzt ein Penny-Markt befunden. Der Discounter war vor etwa einem Jahr geschlossen worden.

