Jugendliche wollen Asbach-Ortsschild stehlen und werden erwischt

Zwei 17-Jährige versuchen das Ortsschild des Petershausener Ortsteils Asbach zu klauen. Ein Anwohner beobachtet sie dabei und verständigt die Polizei.

Zwei Jugendliche wollen das Ortsschild des Petershausener Ortsteils Asbach (Landkreis Dachau) klauen und werden dabei von der Polizei erwischt. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilte, beobachtete ein Anwohner in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr morgens die beiden 17-Jährigen, wie sie versuchten, das Ortsschild abzumontieren. Er verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flohen die beiden Jugendlichen aus dem Landkreis Freising zunächst, konnten aber dann in der Nähe gefasst werden. Sie trugen das zum Abmontieren des Schildes nötige Werkzeug bei sich. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls. Anschließend wurden Sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Immer wieder wurde in der Vergangenheit im Wittelsbacher Land auch das Ortsschild der namensgleichen Ortschaft Asbach (Gemeinde Ried) geklaut. Auch Asbach-Bäumenheim im Nachbarlandkreis Donau-Ries ist bei Dieben "beliebt".

