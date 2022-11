Anwohner findet in Baar eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg

Die 1,5 Kilogramm schwere amerikanische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg liegt im Zellerbächlein bei Oberbaar. Fachkräfte sprengen sie am Dienstag.

Am Dienstagnachmittag haben Fachleute in Baar eine amerikanische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Ein Anwohner hatte sie im Zellerbächlein gefunden. Das teilt die Aichacher Polizei am Mittwochvormittag mit. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Allgemeinheit bestanden, so die Polizei.

Der Anwohner wurde der Mitteilung zufolge gegen 13.15 Uhr fündig. Außerhalb der Ortschaft hatte der Anwohner die Granate im Zellerbächlein nördlich des Lechlingszeller Weges gefunden und die Polizei informiert. Sie war etwa 50 Zentimeter lang und eineinhalb Kilogramm schwer. Fachkräfte nahmen sie in Augenschein und entschieden sich für eine Sprengung vor Ort.

Dafür wurde mithilfe eines Baggers eine Sprenggrube ausgehoben. In dieser wurde die Granate gegen 16.30 Uhr gesprengt. Das sei gefahrlos erfolgt, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Baar unterstützte die Aktion mit Absperrmaßnahmen. (AZ)