Bischof kommt zur Kameraden- und Soldatenwallfahrt nach Maria im Elend

Nach zwei Jahren Zwangspause und vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges haben sich 80 Vereine für die Wallfahrt zu der Baarer Wallfahrtskapelle angekündigt.

Franz Ruisinger, der Vorsitzende des Kameraden- und Soldatenvereins Baar, weiß genau, was es braucht, damit die 63. Wallfahrt zur Wallfahrtskapelle Maria im Elend ein voller Erfolg wird: einen Bischof als Prediger und schönes Wetter. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann sie am Sonntag, 29. Mai, wieder stattfinden.

In puncto Prediger sehen die Vorzeichen gut aus, denn für Sonntag hat sich der Augsburger Bischof Bertram Meier angekündigt. Der Landtagsabgeordnete Florian Streibl aus Oberammergau agiert als Gedenkredner. Pfarrer Werner Ehnle hält die Messe. 80 Vereine haben sich angekündigt, um die traditionelle Wallfahrt nach Maria im Elend zu begehen. Ebenfalls wie eh und je werden die drei Züge von den drei bekannten Musikgruppen angeführt. Die Blaskapelle Osterbuch führt den ersten Zug an, die Musikkapelle Ehingen den zweiten Zug und die Blaskapelle Baar den dritten Zug.

Anmeldezahl überrascht die Organisatoren der Wallfahrt

Dass sich 80 Vereine angemeldet haben, kam für Franz Ruisinger und den Baarer Kameraden- und Soldatenverein überraschend, erklärt er auf Rückfrage. Zur unsicheren Lage, was das Corona-Infektionsgeschehen anging, kam in diesem Jahr noch der Krieg in der Ukraine. Doch vielleicht haben sich auch gerade deswegen die Vereine so zahlreich angemeldet, weil sie einen ähnlichen Gedanken zur Wallfahrtskapelle Maria im Elend tragen wollen, wie es die Baarer Kameraden tun. „Vielleicht können wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wieder Frieden herrscht“, wünscht sich Ruisinger und bezeichnet die Kameradschaft als „kleines Mosaikstück“ auf dem Weg zum Frieden.

Beim Ablauf Schwabens größter Wallfahrt setzt der Kameraden- und Soldatenverein Baar auf Altbewährtes: Bereits um 7.45 Uhr werden die Vereine an der Mehrzweckhalle in Baar empfangen. Dort gibt es ein Weißwurstfrühstück. Für 9 Uhr ist der Abmarsch nach Maria im Elend geplant, was mit Blick auf Ehrengäste, Prediger und 80 Vereine auch bedeuten könnte, dass rund 1000 Menschen von der Mehrzweckhalle in Richtung Maria im Elend marschieren. „Wenn die Ersten in den Wald gehen, verlassen die Letzten gerade mal das Dorf“, schätzt Ruisinger. Für 9.45 Uhr ist der Wallfahrtsgottesdienst mit anschließendem Totengedenken geplant. Mit musikalischer Begleitung marschieren die Gruppen dann zurück zum Mehrzweckhaus – „zum gemütlichen Mittagessen“, wie Ruisinger erklärt. Etwa um 14 Uhr wird die Veranstaltung enden.