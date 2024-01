Gemeinde Baar bezuschusst Lkw-Führerscheine für Feuerwehrler

Plus Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Baar, die einen Lkw-Führerschein machen, bekommen von der Gemeinde einen Zuschuss. Aber nur unter bestimmten Bedingungen.

Christoph Mair und Ludwig Bachmeir, zwei aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Baar, drücken aktuell die Schulbank. Sie machen ihren Lkw-Führerschein. Nun stand im Baarer Gemeinderat die Frage im Raum, ob die Gemeinde dafür einen Zuschuss gibt. Denn die Feuerwehrler dürfen das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) der Baarer Wehr nur mit einem Führerschein der Klasse C fahren. Er berechtigt dazu, Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zu fahren.

Benjamin Götz, Kommandant der Wehr und Zweiter Bürgermeister, erklärte, dass in der Vergangenheit ältere Kameraden den Lkw-Führerschein oft noch während der Bundeswehrzeit gemacht hätten. Die Jüngeren jedoch dürften das Fahrzeug mit ihrem regulären Führerschein längst nicht mehr fahren. Das bedeutete für die Baarer Wehr, dass beim jüngsten Einsatz nur ein Feuerwehrler da war, der das HLF überhaupt fahren durfte.