Mit Motorrad, aber ohne Helm, Kennzeichen und Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrolliert am Samstag einen 25-Jährigen und dessen Beifahrer in Baar. Danach ist die Fahrt beendet und eine Strafanzeige fällig.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag in Baar hat die Polizei einen 25-jährigen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wurde laut Polizeibericht kontrolliert, weil an seinem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war und weder der Fahrer noch dessen Sozius einen Helm trugen.

Die Beamten stellen weiter fest, dass der 25-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und für das Motorrad keine Versicherung besteht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (cli)