Strom für fast 7000 Haushalte: In Baar entstehen zwei Solarparks

Zwei Solarparks plant die Firma Südwerk Energie in der Gemeinde Baar. Der Gemeinderat stimmt den Plänen zu.

Plus Die Firma Südwerk Energie plant zwei große Freiflächenanlagen. Sie sollen nördlich und südwestlich von Unterperlmühle entstehen. Bürger können sich beteiligen.

Von Stefanie Brand

In der Gemeinde Baar sollen zwei große Freiflächen-Fotovoltaikanlagen entstehen. Der Gemeinderat ebnete in seiner jüngsten Sitzung den Weg für die Pläne der Firma Südwerk Energie. Jetzt werden Bebauungspläne für zwei Sondergebiete aufgestellt und der Flächennutzungsplan entsprechend geändert. Über die Details der beiden Anlagen informierte Fabian Gratzke, Projektleiter der Firma Südwerk Energie. Die Wertschöpfung soll dabei in der Region bleiben.

Zum einen soll ein Bürgerpark auf der Gemarkung Oberbaar entstehen. Dafür hat die Firma eine landwirtschaftliche Fläche nördlich des Weilers Unterperlmühle im Blick. Dort sollen auf einer Fläche von 4,73 Hektar jährlich rund 6,3 Millionen Kilowattstunden produziert werden. Gedeckt werden könnte so der Jahres-Energiebedarf von etwa 2000 Haushalten. Pro Jahr werden rund 3800 Tonnen CO 2 eingespart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

