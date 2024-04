Baar

15:04 Uhr

Was den Bürgern aus Baar in ihrer Gemeinde nicht gefällt

Die Gehwege in Baar sollen sauber gehalten werden. Dieser Bürgerantrag war Thema im Gemeinderat.

Plus Der Gemeinderat Baar arbeitet eine ganze Reihe an Bürgeranträgen aus der Versammlung ab: Von Moos auf Bushäuschen bis Dorffest-Absage.

Von Stefanie Brand

Der Gemeinderat Baar hat Anträge behandelt, die in der Bürgerversammlung gestellt wurden. Florian Reiter wünschte sich eine Veröffentlichung der Ausgaben, die pro Kind in den Kindertageseinrichtungen anfallen. Er nahm neben acht weiteren Gästen an der Sitzung teil.

Die Antwort: Ein Kind in der Mini-Kita Sonnenkäfer kostet bei einer Belegung mit zehn Kindern die Gemeinde monatlich 651,25 Euro. Ein Waldkindergartenplatz kostet bei einer Belegung mit 20 Kindern monatlich 407,92 Euro. Da der Waldkindergarten 2023 nicht voll belegt war, kostete ein Kind etwa das Vierfache, ergänzte Baars Bürgermeister Roman Pekis. Er berichtete auch, dass der Defizitbetrag für ein Kind in der Mittagsbetreuung aktuell bei knapp 100 Euro monatlich liege. Ein Platz im Kindergarten St. Laurentius kostet bei einer Belegung mit 50 Kindern monatlich 237,41 Euro. Verrechnet wird dieser Beitrag über eine Defizitvereinbarung, da die katholische Kirchenstiftung der Träger der Einrichtung ist. Laut aktuellem Haushaltsplan wird für 2024 von einem Defizit von 142.000 Euro ausgegangen. 90 Prozent davon - rund 130.000 Euro - zahlt die Kommune.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen