Einbruch in Gaststätte und Vereinsheim

In Bergkirchen im Kreis Dachau ereignen sich in der Nacht auf Mittwoch zwei Einbrüche. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Zwei Einbrüche hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bergkirchen (Landkreis Dachau) gegeben, berichtet die Polizei. Ziel waren eine Gaststätte und ein Vereinsheim, beide an der Römerstraße.

Im ersten Fall drangen die bislang unbekannten Täter mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs über eine Hintertüre in die Gaststätte ein und entwendeten die Tageseinnahmen im unteren vierstelligen Bereich. Durch das Aufhebeln der Tür entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro, so die Polizei.

Sachschaden im vierstelligen Bereich bei Einbruch

Nur wenige hundert Meter entfernt befindet sich ein Vereinsheim, bei dem ebenfalls eine Tür aufgehebelt wurde. Im Inneren versuchten die Täter laut Polizei einen Getränkeautomaten aufzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das enthaltene Bargeld zu entwenden. Jedoch entstanden an der Tür, an einem Fenster sowie an dem Automaten Sachschäden im unteren vierstelligen Bereich.

Etwaige Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 08131/561-0 zu melden. (bac)