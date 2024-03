Supermarkt-Einbrecher stehlen Alkoholika und Tabakwaren für 10.000 Euro

Unbekannte Einbrecher steigen in einen Supermarkt in Bergkirchen im Landkreis Dachau ein. Sie stehlen Alkoholika und Tabakwaren im Wert von 10.000 Euro.

Beute im Wert von 10.000 Euro haben bislang unbekannte Einbrecher aus einem Supermarkt im Bergkirchener Ortsteil Günding (Landkreis Dachau) gestohlen. Sie verschafften sich nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt zu dem Verbrauchermarkt an der Dieselstraße in Bergkirchen-Günding.

Einbrecher hinterlassen in Supermarkt einen Schaden in vierstelliger Höhe

Dort stahlen sie eine Vielzahl von Alkoholika und Tabakwaren. Der Wert der Beute liegt laut Polizei bei rund 10.000 Euro. Den Sachschaden am Gebäude, den die Einbrecher hinterließen, schätzt die Polizei auf einen Betrag in mittlerer vierstelliger Höhe.

Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 08131/561-0. (nsi)