Dörfer der Elemente auf dem Elfenfestival in Blumenthal

Zauberhafte Veranstaltung am zweiten Juni-Wochenenende auf der Schlossanlage beim Aichacher Stadtteil Klingen.

Das Elfenfest auf Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) findet von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, statt. Im Innenhof erwarten die Besucher die vier Dörfer der Elemente mit Programm und vielen Mitmach-Ständen. Am Geschenkestand kann man die Ökologie des freien Gebens und Nehmens ausprobieren. Auf der Mittelbühne präsentieren Gabriele Ogrissek, Mandara, Laura & Sportelli Elfengesänge mit Musik für die Seele und eine Barfuß-Tanzreise mit DJ Vish. Im Märchenzelt liestunter anderem Kalila aus ihrem neuen Buch. Es gibt Kräuterwanderungen und tiefe Einblicke in die Welt der Bienen. Der Elfenpfad durch den Schlosspark führt in die Welt der Wunder. Damit sich keine Schlangen bilden und jeder im Netz der Wege wandeln kann, ist er durchgehend, ohne Eintritt geöffnet.

Die Festivalzeiten sind: Freitag von 17 bis 22 Uhr (Einlass 16 Uhr), Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos und das Programm auf www.elfenfestival.de.