24-Jährige auf Diebestour wird vom Ladendetektiv ertappt

Eine 24-Jährige geht in Dachau "einkaufen", ohne zu bezahlen. Im vierten Geschäft fliegt sie auf. Sie hat es vor allem auf Bekleidung abgesehen.

Einkaufsbummel auf die andere Art: Am Dienstag ist eine 24-Jährige in vier Dachauer Geschäften "einkaufen" gewesen, ohne zu zahlen. In einem Verbrauchermarkt flog die Diebin auf.

Laut Polizei wollte die junge Frau den Markt in der Fraunhofer Straße gegen 11.30 Uhr verlassen, ohne zu bezahlen. Sie hatte diverse Nahrungsmittel und Textilien mitgehen lassen. Ein Ladendetektiv beobachtete sie allerdings und stoppte sie.

Die verständigten Streifenbeamten der Dachauer Polizei fanden bei der Ladendiebin weitere Bekleidungsstücke. Diese hatte sie zuvor aus drei weiteren Geschäften in Dachau-Ost gestohlen. Die Polizei konnte die Beute an die bestohlenen Einzelhändler zurückgeben. Der Wert beläuft sich insgesamt auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. (AZ)