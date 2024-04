65-Jährige erfasst mit ihrem Auto ein Moped: Zwei Jugendliche verletzt

Am Donnerstag missachtet eine 65-Jährige in Dachau die Vorfahrt eines Mopeds, die beiden Fahrzeuge kollidieren. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Dachau einen Unfall verursacht. Gegen 18 Uhr bog sie vom verkehrsberuhigten Bereich der Carl-Olaf-Petersen-Straße nach links in den Himmelreichweg ein. Dabei missachtete sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt einer 16-jährigen Mopedfahrerin und erwischte das Leichtkraftrad.

Die 16-Jährige und ihre 17-jährige Mitfahrerin stürzten und verletzten sich, trugen aber Schutzhelme und konnten vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro. Gegen die 65-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)