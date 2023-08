Polizei kontrolliert mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Dachau zieht die Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer wegen Trunkenheit aus dem Verkehr.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen der Polizei in Dachau mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt worden, die alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahmen. Laut Mitteilung wurden gegen 1 und 3 Uhr zwei E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Einer der Fahrer, ein 18-Jähriger, hatte einen Atemalkoholwert von etwa 0,8 Promille und wies zusätzlich drogentypische Ausfallerscheinen auf. Ein 32-Jähriger war mit 1,46 Promille auf dem E-Scooter unterwegs. Beide mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen 1 Uhr wurde außerdem ein Autofahrer mit etwa 0,68 Promille kontrolliert. Alle drei erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr beziehungsweise eine Ordnungswidrigkeit. (AZ)