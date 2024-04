Gasflasche gerät am Kreisbauhof in Ecknach in Brand

Die Mitarbeiter des Kreisbauhofs können den Brand am Dienstagmorgen selbst löschen. Die Feuerwehr muss nicht mehr eingreifen.

Am Kreisbauhof im Industriegebiet in Ecknach ( Aichach) ist am Dienstagmorgen Feueralarm ausgelöst worden. Die Feuerwehren mussten vor Ort allerdings nicht mehr eingreifen. Die Mitarbeiter des Bauhofs hatten die Lage selbst in den Griff bekommen.

Der Alarm wurde gegen 7.40 Uhr ausgelöst. Das teilte die Aichacher Polizei auf Anfrage mit. Im Kreisbauhof sei eine Gasflasche in Brand geraten, die die Mitarbeiter rasch ablöschen konnten, so ein Polizeisprecher. Es gab keine Verletzten und keinen größeren Sachschaden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken. (jca)