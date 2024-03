FC Pipinsried beendet nach über vier Monaten seine Durststrecke

Fußball-Bayernligist holt bei 4:1-Sieg im Heimspiel gegen Kirchanschöring zum ersten mal seit Anfang November wieder drei Punkte.

Die ersten Tore in diesem Jahr und dann auch gleich noch der erste Sieg 2024: Der FC Pipinsried holte mit einem 4:1 daheim gegen den SV Kirchanschöring zum ersten Mal seit dem 4. November 2023 (2:0 gegen Kirchheimer SC) alle drei Punkte in einem Spiel der Fußball-Bayernliga Süd. Die Generalprobe für das bayerische Pokalhalbfinale am kommenden Samstag ebenfalls zuhause gegen die Kickers aus Würzburg ist somit geglückt.

Magere Zuschauerkulisse in Pipinsried

Die magere Kulisse von 155 Zuschauern brauchte am Samstag nicht lange zu zittern, bereits nach 24 Minuten steuerten die Ilmtaler diesem „Dreier“ zu. Daniel Gerstmayer hatte seinen neunten Saisontreffer erzielt, Fabian Benko stellte das 2:0 her. Die übrigen Tore kamen erst in der Schlussphase zustande. Benedikt Wiegert erhöhte für den FCP auf 3:0 und stellte auch den Endstand her, dazwischen unterlief seinem Teamkollegen Ludwig Räuber ein Eigentor, das aber von keiner großen Bedeutung mehr war.

Nach unten sollte für FCP nichts mehr passieren

Auf den Verlierer dieses Duells, der aktuell den ersten Relegationsrang im Abstiegskampf einnimmt, beträgt der Abstand nunmehr zehn Zähler. Damit sollte nach unten nichts mehr passieren. Der Pipinsrieder Erfolg ist der Lohn für eine intensive Trainingswoche. Nach wie vor fehlten die langzeitverletzten Torwart Daniel Witetschek sowie Simon Rauscheder. Fabien Ngounou Djayo gehörte nach seiner Gehirnerschütterung dem Kader nicht an. Arif Ekin (Knie) und Max Retzer (Magen-Darm) saßen 90 Minuten auf der Bank.