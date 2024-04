Fußball-Landesliga

vor 27 Min.

Aindling kassiert bei Spätschicht zweimal den Ausgleich

Plus Jonas Müller und Moritz Wagner treffen beim 2:2 unter Flutlicht für den TSV Aindling in Karlsfeld. Der Aufsteiger rückt vor auf den vierten Rang in der Landesliga Südwest. Traum von der Vizemeisterschaft lebt weiter.

Von Johann Eibl

Eine "Spätschicht" war diesmal angesagt für die Fußballer des TSV Aindling. Erst um 20 Uhr erfolgte am Freitag der Anstoß zum Landesligaspiel in Karlsfeld, somit kehrten sie gegen 23 Uhr heim. Der Aufwand wurde belohnt mit einem 2:2, dem 15. Punkt in diesem Frühjahr. Das Ergebnis nannte Trainer Christian Adrianowytsch unterm Strich gerecht: "Das war ein guter Gegner. Wir haben zweimal den Ausgleich gekriegt, das war bitter." Benjamin Woltmann litt seit dem letzten Heimspiel an Wadenproblemen, darum kam der Co-Trainer diesmal nicht aufs Feld.

Der Coach sprach eine Reihe von Szenen an, die unglücklich liefen aus Sicht der Gäste: "Moritz Wagner stand vor dem 3:1, da war das Tor leer." Auch Felix Danner verpasste einen Treffer, wenngleich er im Fünfmeterraum an die Kugel gekommen war. Als Matthias Schuster nach einem Pfostenschuss von Nico Gastl den Ball über die Linie befördert hatte, erkannte der Unparteiische auf Abseits. Als "sehr fraglich" stufte Adrianowytsch diese Entscheidung ein und bezeichnete das Flutlicht in Karlsfeld als nicht ganz optimal. Der Gewinn von drei Punkten wäre aus seiner Sicht nicht unverdient gewesen. Es wäre der fünfte "Dreier" in einem fremden Stadion in dieser Runde gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen