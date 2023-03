Nächste Niederlage: Hollenbach kämpft um den Abstieg

Plus Gegen den Tabellenzweiten Sonthofen kann sich der TSV Hollenbach nicht durchsetzen. Am Ende reichte es nur für ein 1:2 – trotz guter Chancen.

Nicht nur mit leeren Händen, auch mit einer gehörigen Portion Frust mussten Hollenbachs Fußballer am Samstag die Heimreise nach der 2:1 Auswärtsniederlage beim 1. Sonthofen antreten. Nach frühem Rückstand gelang Hollenbach in der Nachspielzeit der 1:1 Ausgleich, ehe die Oberallgäuer fast mit dem Schlusspfiff erneut trafen und damit den Endstand herstellten.

Hollenbach schlägt sich wacker gegen den Tabellenzweiten

Sonthofen hatte von Beginn an Feldvorteile und mehr Ballbesitz. Die erste gefährliche Szene entstand aber eher zufällig. Patrick Littigs verunglückte Flanke vom rechten Flügel überraschte die Hollenbacher Defensive und schlug am Innenpfosten ein, ehe der Ball von Simon Ruisinger geklärt werden konnte (4.). Wenig später entschied Schiedsrichter Kevin Kassel von der SpVgg Unterhaching auf Elfmeter, als Martin Knauer Sonthofens Torjäger Andreas Hindelang am rechten Strafraumeck zu Fall brachte (9).

Markus Notz platzierte den Ball vom Punkt zur 1:0 Führung im Netz. Wer nun glaubte, der Tabellenzweite würde das Spiel schnell zu seinen Gunsten entscheiden, sah sich getäuscht. Die Krebsbachtaler konnten die zweitgefährlichste Offensive der Liga meist ausbremsen. Bis zum Pausenpfiff bliebt es beim 1:0 Zwischenstand. Nach der Pause hatte Sonthofen durch Kevin Haug eine gute Möglichkeit, seine Führung zu erhöhen (49.). Patrick Littig hatte ihn mit einem Pass in Szene gesetzt, den Abschluss parierte Finkert stark zur Ecke. Die Antwort der Kicker aus dem Krebsbachtal ließ nicht lange auf sich warten. Simon Zach schlug eine Ecke auf den kurzen Pfosten, wo Jonas Ruisinger lauerte und das Leder per Kopf knapp neben das Tor beförderte (57.).

Das sagt der Trainer des TSV Hollenbach

Danach sahen die rund 150 Zuschauer kaum Chancen. Erst David Bichlmeiers Schuss aus 20 Metern brachte Sonthofens Torhüter Marco Zettler in Bedrängnis (87.). Wenige Minuten später bekamen die Rot-Weißen nach Foul an Michael Schäfer im rechten Halbfeld einen Freistoß zugesprochen. Raoul Leser flankte in den Strafraum, wo aus einer unübersichtlichen Situation heraus Martin Knauer das Spielgerät über die Linie zum 1:1 Ausgleich drückte (93.).

Groß war der Jubel im Hollenbacher Lager. Als letzte Aktion des Spiels gab es Eckstoß für Sonthofen. Hollenbach konnte die Hereingabe nicht klären. Aus dem Gewühl stocherte Alexander Haase den Ball zum 2:1 Endstand ins Tor (94.). Hollenbachs Spielertrainer Christoph Burkhard zeigte sich nach Spielende enttäuscht: „Wir haben ganz großen Kampf gezeigt. Das Spiel war kein Leckerbissen, aber unsere Mannschaft hat mit Leidenschaft dagegengehalten. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Natürlich wissen wir, dass auch ein Remis an unserer Tabellensituation nicht viel verändert hätte. Für den Kopf wäre ein Punktgewinn aber wichtig und die Jungs hätten es sich absolut verdient gehabt. Ganz großes Lob an das Team.“

TSV Hollenbach: Finkert, Simon Ruisinger, Knauer, Burkhard, Elias Ruisinger, Bichlmeier, Ettner (46. Higl), Michael Fischer (46. Schäfer), Zach (67. Nefzger), Leser, Jonas Ruisinger (85. Kiechl)

Tore: 1:0 Notz (9., Foulelfmeter), 1:1 Knauer (93.), 2:1 Haase (94.) Zuschauer: 155